29 Mart 2019 01:52
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde maden ocağında göçük: 14 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneyinde bir koltan madeninde meydana gelen göçükte 14 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fotoğraf: DHA
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Niyabibwe bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle koltan madeninde göçük yaşandı.
Bölge yetkililerden Muhima Kateete, yaptığı açıklamada, enkazdan 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 9 madencinin de yaralı kurtarıldığını belirtti.
Kateete, yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
KDC'deki maden bölgelerinde güvenliğin düşük seviyede olması nedeniyle sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. (AA)
(Fotoğraf: Arşiv)