29 Mart 2019 01:52

Kongo Demokratik Cumhuriyetinde maden ocağında göçük: 14 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneyinde bir koltan madeninde meydana gelen göçükte 14 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyetinde maden ocağında göçük: 14 ölü

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Niyabibwe bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle koltan madeninde göçük yaşandı.

    Bölge yetkililerden Muhima Kateete, yaptığı açıklamada, enkazdan 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 9 madencinin de yaralı kurtarıldığını belirtti. 

    Kateete, yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

    KDC'deki maden bölgelerinde güvenliğin düşük seviyede olması nedeniyle sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. (AA)

    (Fotoğraf: Arşiv)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    ABD Senatosuna, Türkiye'ye F-35 transferi durdurma tasarısı sunuldu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz
    Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz

    İzmir Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

    HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim
    HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim

    Diyarbakır Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Bizim amacımız; bütün dinamiklerin bir arada olduğu bir yönetim biçimini mümkün kılmak.

    Gerçek taleplerin aynası: Ev toplantıları
    Gerçek taleplerin aynası: Ev toplantıları

    Kayseri'den bir genç, Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu'nun seçim çalışmalarını Evrensel'e yazdı.

    ‘Yerel yönetimlerde halkın sözü daha fazla olmalı’
    ‘Yerel yönetimlerde halkın sözü daha fazla olmalı’

    İzmir’de muhtar adayları ve kitle örgütü temsilcileri ile yaklaşan yerel seçimleri ve yerel yönetimlerden beklentileri konuştuk.

    "Bağımsız bir kadın aday varmış!"
    "Bağımsız bir kadın aday varmış!"

    "Alışılagelmiş hakim anlayışların arasında 'Rantçı değil halkçı belediyecilik mümkün' sloganı ezber bozuyor."

    AKP’nin işsizlikletehdit ettiği Mazgirt halkı seçeneksiz değil!
    AKP’nin işsizlikletehdit ettiği Mazgirt halkı seçeneksiz değil!

    "Dersim Mazgirt'te halk, SMF’li belediye başkanını da 'sorunlara çözüm bulma' konusunda önceki belediyelerden farklı olmamakla eleştiriyor."

    ABD Senatosuna, Türkiye'ye F-35 transferi durdurma tasarısı sunuldu
    ABD Senatosuna, Türkiye'ye F-35 transferi durdurma tasarısı sunuldu

    ABD Senatosuna Türkiye'ye F-35 uçaklarının gönderilmemesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu.

    İklim değişikliği 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi
    İklim değişikliği 2018'de 62 milyon kişiyi etkiledi

    Dünya Meteoroloji Örgütü: 2018'te aşırı hava koşullarının neden olduğu doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi.

    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    Paul Dwyer: İrlanda ve İskoç müzikleri Anadolu müziklerine benziyor
    Paul Dwyer: İrlanda ve İskoç müzikleri Anadolu müziklerine benziyor
    Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti
    Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti
    "Sanatın yaratıcı gücü dünyaya renk ve anlam katar"
    "Sanatın yaratıcı gücü dünyaya renk ve anlam katar"
    Alman silah tekelleri: Riyad’a silah ambargosunu gevşetin
    Alman silah tekelleri: Riyad’a silah ambargosunu gevşetin

    Alman silah tüccarları, hükümete 31 Mart’ta bitecek Suudi Arabastan’a silah ambargosunu uzatma yerine yumuşatma çağrısında bulundu.

    Giresun'da iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
    Giresun'da iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

    Giresun’da havuz inşaatında çalışan bir işçi, beton pompa aracının yan yattığı sırada başına demir çarparak hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni bulundu
    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni bulundu

    22 Mart’tan beri kendisinden haber alınamayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın cansız bedeni bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere'de Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verildi
    İngiltere'de Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verildi

    Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Temelli'den Erdoğan'a: Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır
    Temelli'den Erdoğan'a: Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır

    Sezai Temelli'den "Ben de ekonomistim. Keynes ve Smith’in iki ayrı yaklaşımı var" diyen Erdoğan'a: İktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım.

    İzmir'de yerel yönetimler ve mülteciler forumu yapıldı
    İzmir'de yerel yönetimler ve mülteciler forumu yapıldı

    İzmir’deki “Yerel Yönetimler ve Mülteciler” forumunda yerel yönetimlerin mülteciler konusunda politika geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ferhat Gürkan: Sermayenin değil, emekçilerin ihtiyaçlarını gözeteceğiz
    Ferhat Gürkan: Sermayenin değil, emekçilerin ihtiyaçlarını gözeteceğiz

    Ankara Sincan Belediyesi bağımsız başkan adayı olan metal işçisi Ferhat Gürkan'la OSTİM'de bulunan işyerinde konuştuk.

    Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Adaylarına saldırı
    Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Adaylarına saldırı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar milleti ayrıştırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

    Demirtaş ifade verdi: Konuşmaların dün barış faaliyetiydi bugün suç!
    Demirtaş ifade verdi: Konuşmaların dün barış faaliyetiydi bugün suç!

    Selahattin Demirtaş, 2014'teki konuşması nedeniyle ifade verdi: Barış için yaptığımız tüm faaliyetler suç gibi yansıtılmaya başlanmıştır.

    Tekirdağlı kadınlar rantçı değil halkçı belediyecilik istiyor
    Tekirdağlı kadınlar rantçı değil halkçı belediyecilik istiyor

    İşçi nüfusunun yoğun olduğu Tekirdağ’da kadınlar pek çok problemle başa çıkmanın yolunu arıyor.

    Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde iş kazası: 2 yaralı
    Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde iş kazası: 2 yaralı

    İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde bulunan 2 ayrı şirkette iş kazaları yaşandı, 2 işçi yaralandı.

    ‘Belediyeler öğrencilerin barınma sorununa el atmalı’
    ‘Belediyeler öğrencilerin barınma sorununa el atmalı’

    Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile yaklaşan seçimleri ve yerel yönetimlerden beklentilerini konuştuk.

    Zorla getirme kararına tepki: Karardan vazgeçin, talebini kabul edin
    Zorla getirme kararına tepki: Karardan vazgeçin, talebini kabul edin

    Leyla Güven için zorla mahkemeye getirme kararı verilmesine HDP’den tepki geldi.

    Demirtaş'ın AİHM'deki davası 18 Eylül'de görülecek
    Demirtaş'ın AİHM'deki davası 18 Eylül'de görülecek

    HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’deki duruşması 18 Eylül’de görülecek.

    GÜNCELLENDİ
    SES: Leyla Güven yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor
    SES: Leyla Güven yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

    Leyla Güven'in tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 141'inci gününde. Avukatlar da Öcalan ile görüşmek için 802. kez başvuru yaptı.

    İzmir Baro Başkanı: Demokrasiyi yerellerde birlikte sağlayabiliriz
    İzmir Baro Başkanı: Demokrasiyi yerellerde birlikte sağlayabiliriz

    İzmir Barosu ‘Yerelden İnsan Hakları Temelli Kalkınma Modeli’ başlıklı bildirgeyi belediye başkan adaylarının imzasına açtı.