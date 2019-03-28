İstanbul’da birleşik ve yaygın 1 Mayıs çağrısı

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’e bağlı sendikaların şubelerinin içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi İstanbul’da birleşik ve yaygın 1 Mayıs kutlanması içir çağrı yaptı.

Birkaç ay önce oluşturulan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a ilişkin açıklama yaptı. Platform Dönem Sözcüsü ve Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir imzasıyla yayımlanan açıklamada 1 Mayıs’a giderken işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sorunların çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada yaşanan sorunlar şöyle sıralandı: “1 milyondan fazla EYT’linin talebi reddedilirken, EYT’liler her defasında çift maaş almak isteyen kişiler olarak suçlanıyor. Aynı zamanda 1 Mayıs’a işsizlik rakamlarının günbegün büyüdüğü bir dönemde gidiyoruz. Son 6 ay içerisinde yüz binlerce işçi işinden olduğu gibi bu kıyımın artarak devam ettiğini görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Çarşı pazar el yakarken, yaşanan ekonomik krizi patronlar fırsata çevirmeye, işyerlerinde daha az işçi ile daha çok iş yapmaya, yaptırmaya çalışıyor ve krizin yükünü işçi sınıfımızın sırtına yıkmak istiyorlar. Özelleştirmeler ile nerede ise satılmadık fabrika, liman bırakmayanlar, 1 Mayıs öncesinde Tank Palet Fabrikasını da elden çıkarmak istiyorlar. Diğer yandan taşeron işçilerin talepleri karşılanmadığı gibi, taşeron meselesi halen bir kördüğüm olarak orta yerde durmaktadır. Üstelik bu sorunların çözümü için örgütlenmek, sendikalaşmak isteyen işçiler yasalar ve Anayasa çiğnenerek her türlü baskı ve işten atma tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Yasalarda sendikaya üye olmanın engellenmesinin suç olduğu açıkça yazılmasına rağmen fiili olarak sendikaya üye olmak suçmuş gibi işverenler işçileri cezalandırma tutumuna gidiyor ve ne yazık ki ülkenin yargı kurumları bu baskıya karşı gerekli cezai işlemleri yapmıyor. Patronların kâr hırsı ile öteledikleri, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmadığı iş sahalarında iş cinayetleri devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporlarına göre; geçtiğimiz 2018 yılında 1923 işçi hayatını kaybetti. Emeğin başkenti İstanbul’da hayatını kaybeden işçi sayısı 226. 2019 1 Mayıs’ına giderken yılın ilk 2 ayında 284 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş durumda.”

Özdemir kuralsız çalışmanın sonucu olan işçi ölüm ve yaralanmalarıyla mücadelede, her işyerine sendika, her işçiye toplusözleşme mücadelesinin ortaklaşması gerektiğini vurguladı.

KAZANIMLAR YOK EDİLMEK İSTENİYOR

Kıdem tazminatının kaldırılmasının kısa süre içerisinde yeniden gündeme getirileceği duyumunu aldıklarına işaret eden Özdemir, işçi sınıfının örgütlenmesi engellenirken bir yandan da tüm kazanımlarının yok edilmek istendiğini belirtti.

Sendikalara ve konfederasyonlara düşen görevin, işçi sınıfının mücadele günü olan 1 Mayıs’ta konfederasyon farkı gözetmeksizin, güçlü kutlamaların ve birlikte bir arada taleplerin ifade edildiği mitinglerin yapılmasını sağlamak olduğuna kaydeden Özdemir, “Ne yazık ki bir süredir konfederasyonlar ayrı ayrı merkezi mitingler düzenlemekte ve bu tutumla işçi sınıfının gücü, birliği bölünmektedir. Bizler İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi olarak İstanbul 1 Mayıs’ının bölünmeden uzak, işçi sendikaları ve memur sendikaları şubelerinin inisiyatifinde, güçlü bir şekilde kutlanması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul’daki 1 Mayıs’a giderken sendika şubelerimizin inisiyatifi ile çalışmaların sürdürülmesini konfederasyonlarımızın da buna destek olması gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi’nde halihazırda üç konfederasyona bağlı sendikalarımız yer almaktadır. Bu birlik 1 Mayıs’ın birlikte örgütlenmesi ile daha da güçlü hale getirilebilir, nicelik ve nitelik olarak geliştirilebilir. Biliyoruz ki 1 Mayıs birlik ve dayanışma gününde dahi bir araya gelemeyen sendikalar, işçi sınıfının sorunları karşısında ortak bir mücadele zemini yaratamaz. Oysa karşı karşıya kaldığımız sorunlar ayrıştırmayı değil, birlikte hareket etmeyi dayatmaktadır. İşçi sınıfının sendikalardan beklentisi de bu yöndedir” dedi.

ŞUBELERE ÇAĞRI

Özdemir sendika şubelerine de şu çağrıda bulundu: “İşten atmalar yasaklansın, EYT yasası bir an evvel çıkartılsın, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılsın. Krizin yükünün işçi sınıfına ödetilmemesi için enflasyon karşısında tüm ücretler iyileştirilsin. Tüm bu talepler için, güçlü ve birleşik 1 Mayıs için İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi olarak çalışmalarımızı başlatıyoruz ve bütün sendika şubelerimizi de çalışmalarımıza güç vermeye çağırıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018