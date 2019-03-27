Cinsel saldırı davası sanığı baba serbest, dayı tutuklu

Diyarbakır'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede 7 aylık hamile olduğu belirlenen 19 yaşındaki Ö.Ö.'ye cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan baba H.Ö. ve dayı Ö.B.'nin yargılanmasına başlandı. Yapılan DNA testinde bebeğin dayı Ö.B.'den olduğu belirlendi. Mahkeme dayı Ö.B.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, babayı adli kontrolle serbest bıraktı.

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 7 aylık hamile olduğu belirlenen genç kadın, babası H.Ö.'nün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Doktorun cinsel saldırıyı polise haber vermesi üzerine emniyette ifadesi alınan kadın, babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu dile getirdi.

Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.

H.Ö. ile Ö.B. hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması öncesi baba H.Ö. Manisa’da gözaltına alındı, getirildiği Diyarbakır'da mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Duruşmada genç kadının babası hakkındaki ifadesini değiştirdi. Şikayetini geri alan Ö.Ö., dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, H.Ö.'nün adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, Ö.B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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