23 Mart 2019 17:53

Cinsel saldırı, tehdit ve yaralama: Suç zincirleme, ceza 3 yıl sonra

İzmir Çiğli’de boşanmak isteyen eşi Y.S’ye nitelikli cinsel saldırıda bulunan Z.S, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Z.S. hala dışarıda.

Cinsel saldırı, tehdit ve yaralama: Suç zincirleme, ceza 3 yıl sonra

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir Çiğli’de boşanmak isteyen eşi Y.S’ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan asker koca Z.S, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yurt dışı yasağı konulan sanığın, kararın onanması halinde cezaevine gireceği belirtildi.

    Diyarbakır’da görev yapan asker Z.S, 2016 yılında çocuklarıyla birlikte annesinin İzmir’deki evinde kalan eşi Y.S’nin yanına geldi. Konuşmak istediğini söyleyerek eve giren Z.S, Y.S’ye cinsel saldırıda bulundu. Y.S, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Y.S’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Z.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli tıp raporu Y.S’nin cinsel saldırıya uğradığın ortaya koydu. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı, kasten yaralama ve tehdit suçlarından dava açıldı.

    BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE İFADE VERMEZSEN...

    Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tanık olarak dinlenen çiftin küçük çocuğu olan D.S’ye soruşturma ve mahkeme aşamasında neden farklı ifade verdiği soruldu. D.S. hakimin sorusuna, “Babam ve avukat, bizim söylediğimiz şekilde ifade vermezsen, asker ya da memur olamazsın. Ayrıca annene de bir şey olmaz diye söylediler. Ben de onlara güvenerek öyle ifade verdim” dedi.

    Y.S’nin Avukatı Sibel Önder ise sanığa herhangi bir indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ederek, “Evli olduğu için her türlü davranışı kendine hak gören sanık için emsal karar verilmesini istiyoruz. Evlilik birliği içinde eşine baskı, şiddet ve tehdit ile tecavüz eden sanığın evliliğine güvenerek müvekkilime bu şekilde davranması kabul edilemez. Tecavüz bir saldırganlıktır” dedi. Mahkeme heyeti, sanığı, nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl, kasten yaralama suçundan 6 yıl ve tehdit suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Z.S’nin kararın onanması durumunda cezaevine gireceği belirtildi. (İzmir/DHA)

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