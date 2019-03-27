CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhalefet üzerindeki "soruşturma baskısı" genişliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "27. dönem CHP milletvekili Engin Altay hakkında, 26.03.2019 tarihinde Karadeniz TV'de yayımlanan 'Siyaset Gündemi' isimli programda yaptığı '31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...' şeklindeki açıklamaları nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

ENGİN ALTAY: BU KADARINA PES!

Soruşturmaya Twitter'dan tepki gösteren Engin Altay, "Bu kadarına pes! Halk dilinde oy verme kabininin bir diğer adı hücredir. Kaybetme korkusu, olan akıllarını da başlarından aldı. Oy hücresinden cezaevi anlamı çıkarmak olsa olsa yandaş basın ve trollerin zekası ile mümkündür" dedi.

BU KADARINA PES!

Halk dilinde oy verme kabinin bir diğer adı hucredir.

Kaybetme korkusu, olan akıllarını da başlarından aldı.

Oy hücresinden cezaevi anlamı çıkarmak olsa olsa yandaş basın ve trollerin zekası ile mümkündür. pic.twitter.com/YlpowU7bl8 — Engin ALTAY (@enginaltaychp) 27 Mart 2019

ALTAY NE DEMİŞTİ?

Altay, KRT'de katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"O kararsızların yüzde 80'i kesinlikle Cumhur İttifakı diye adlandırılan Kambur İttifakının adaylarına oy vermeyecekler. Baş partilere verebilirler, Saadet'i var bunun, Vatan Partisi var, Millet İttifakı var falan filan. Ama millet bir korku iklimi içerisinde. Çok korkutursanız ne yapar? Hücre içine girince kimse görmüyor; bir Allah, bir kendisi. Basacak, intikamını öyle alacak. 31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada. Ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracak; 'Benim aklımla alay etme' diyecek." (HABER MERKEZİ)