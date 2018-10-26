Mecliste 'SarayÄ±n ÅŸamar oÄŸlanÄ±' gerginliÄŸi: 'Misliyle karÅŸÄ±lÄ±k' kararÄ±

CHP'li Engin Altayâ€™Ä±n 'SarayÄ±n ÅŸamar oÄŸlanÄ±' nitelemesi TBMM'de gerginliÄŸe neden oldu. CHP kendilerine yÃ¶nelik giriÅŸimlere karÅŸÄ±lÄ±k verme kararÄ± aldÄ±.

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Engin Altay'Ä±n pazartesi günü MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli için dile getirdiÄŸi "SarayÄ±n ÅŸamar oÄŸlanÄ± oldu" ifadeleri üzerine baÅŸlayan polemik ve gerginlik TBMM Genel Kurul salonuna taÅŸÄ±ndÄ±. Önceki akÅŸam TSK Güçlendirme VakfÄ±’na iliÅŸkin yasa teklifinin görüÅŸmeleri için kürsüye gelen Altay, MHP’lilerin tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Arbedeye dönüÅŸen tartÄ±ÅŸma üzerine toplanan CHP grubu, bundan sonra yaÅŸanabilecek gerilimlerde nasÄ±l bir tavÄ±r izleneceÄŸini konuÅŸtu. Bu çerçevede, öncelikle diÄŸer partilerle görüÅŸerek, ‘gerginlik istemiyoruz’ mesajÄ± vermeyi planlayan CHP, kendilerine yönelik olasÄ± giriÅŸimlere ise “misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verme” kararÄ± aldÄ±.

GENEL KURULDA ARBEDE

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Engin Altay, önceki akÅŸam TSK Güçlendirme VakfÄ±’na iliÅŸkin yasa teklifinin görüÅŸmeleri için kürsüye geldiÄŸinde MHP’lilerin tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ayaÄŸa kalkarak Altay’a doÄŸru yürümeye baÅŸladÄ±.

Altay da “Gel, dövecek misin” karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. MHP ve CHP’liler arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± laf atma ve tansiyon yükselince TBMM BaÅŸkanvekili MHP’li Celal Adan, oturuma ara verdi. Arada da tartÄ±ÅŸma sürdü. CHP ve MHP milletvekilleri arasÄ±nda itiÅŸ-kakÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken, AKP Grup BaÅŸkan Vekili Mehmet MuÅŸ, CHP’li Altay’Ä± Genel Kurul’dan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karttÄ±.

Genel Kurul’da yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma Meclis tutanaklarÄ±na özetle ÅŸöyle geçti:

ENGÄ°N ALTAY: TeÅŸekkür ederim SayÄ±n BaÅŸkan. Genel Kurulu saygÄ±yla selamlÄ±yorum. Kuru gürültüye pabuç bÄ±rakmam, önce onu söyleyeyim. (MHP sÄ±ralarÄ±ndan gürültüler)

CEMAL ENGÄ°NYURT: Biz de bÄ±rakmayÄ±z!

ENGÄ°N ALTAY: Bir dinleyin.

CEMAL ENGÄ°NYURT: Bizim liderimize hakaret etme hakkÄ±n yok! Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya ya da bir baÅŸka lidere tek laf etmedik. Sen de bizim liderimize hakaret etme!

ENGÄ°N ALTAY: Gel, gel, gel… Otur yerine, otur yerine, otur yerine.

BAÅžKAN: SayÄ±n milletvekilim…

CEMAL ENGÄ°NYURT: Ne yaparsÄ±n oturmazsam? Beni mi döversin?

ENGÄ°N ALTAY: Gel. Sen beni dövecekmiÅŸsin zaten, gel. Had bildirecekmiÅŸsin, gel.

CEMAL ENGÄ°NYURT: Bizi korkutamazsÄ±n! Bizi yÄ±ldÄ±ramazsÄ±n!

ENGÄ°N ALTAY: Bir dinle önce, bir dinle.

CEMAL ENGÄ°NYURT: Biz Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya hep “SayÄ±n” dedik, hakaret etmedik.

ENGÄ°N ALTAY: Ben de SayÄ±n Bahçeli’ye “SayÄ±n” diyorum.

CEMAL ENGÄ°NYURT: Sen Devlet Bahçeli’ye “ÅŸamar oÄŸlanÄ±” diyemezsin! Böyle bir hakkÄ±n yok senin! Böyle bir hakkÄ±n yok!

ENGÄ°N ALTAY: Dün Erkan Akçay’la biz bu konuyu yarÄ±m saat konuÅŸtuk. Ne söylediÄŸimden haberin yok senin.

CEMAL ENGÄ°NYURT: Böyle bir hakkÄ±n yok!

ENGÄ°N ALTAY: Otur yerine!

CEMAL ENGÄ°NYURT: Sen otur!

ENGÄ°N ALTAY: Senden mi öÄŸreneceÄŸim ne konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±! Gel, gel gel. BaÅŸka da kimse gelmesin.

BAÅžKAN: SayÄ±n milletvekilleri, sizi sükûnete davet ediyorum.

CEMAL ENGÄ°NYURT: Gel, istediÄŸin yere gel!

ENGÄ°N ALTAY: Sen gel! Geliyordun ya, gel!

BAÅžKAN: BirleÅŸime beÅŸ dakika ara veriyorum.

‘SAYIMIZ AZALINCA SALDIRDILAR’

Milliyet’ten Åževket Yaman’Ä±n haberine göre CHP TBMM grubu, dün Grup BaÅŸkan Vekili Engin Altay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±na kapalÄ± olarak toplandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ana gündemini ise, CHP’nin 2019 bütçesi görüÅŸmelerinde izleyeceÄŸi yol haritasÄ± oluÅŸturdu.

Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent KuÅŸoÄŸlu, toplantÄ±da, bütçe teklifi ile SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na iliÅŸkin sunum yaptÄ±. CHP, bütçe görüÅŸmelerinin gerçekleÅŸtirileceÄŸi süre içinde, “sert muhalefetini sürdürme” kararÄ± aldÄ±.

ToplantÄ±da, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda MHP’liler yaÅŸanan arbede de gündeme geldi. BazÄ± milletvekillerinin, “MHP’liler, diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Genel Kurul’dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi, sayÄ±mÄ±z azalÄ±nca saldÄ±rdÄ±lar” diyerek, bu durumun kabul edilemez olduÄŸunu dile getirdi. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan CHP milletvekilleri, TBMM’de yaÅŸanacak tartÄ±ÅŸmalarda nasÄ±l davranacaklarÄ±na iliÅŸkin bir tavÄ±r benimsedi. Buna göre öncelikle, CHP grup baÅŸkanvekillerinin, diÄŸer partilerdeki mevkidaÅŸlarÄ±yla görüÅŸerek, “TBMM’de gerilim yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemediklerini” ileteceÄŸi öÄŸrenildi. Buna raÄŸmen yaÅŸanabilecek gerilimlerde ise CHP milletvekillerinin sert bir tavÄ±r göstermesi yöntemi benimsendi.

ALTAY, YILDIRIM’LA GÖRÜÅžTÜ

Öte yandan Engin Altay, dün TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile TBMM Resmi Konut’ta görüÅŸtü. GörüÅŸmede güvenlik soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle göreve baÅŸlatÄ±lamayan CHP’li milletvekili danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n durumunun gündeme geldiÄŸi, danÄ±ÅŸmanlarÄ±n kÄ±sa sürede göreve baÅŸlayacaklarÄ± öÄŸrenildi. GörüÅŸmede ayrÄ±ca YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Genel Kurul’da yaÅŸanan gerilime iliÅŸkin “saÄŸduyu” mesajÄ± verdiÄŸi de belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 10:17

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