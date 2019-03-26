Cezayir Genelkurmay Başkanı, Buteflika'nın istifasını istedi

Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını istedi. Salah'ın "Cezayir halkının talepleri geçerlidir" dediği belirtilen haberde, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın da 45 gün süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi; cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Böyle bir durumda Meclis Başkanı'nın cumhurbaşkanlığı görevini 90 gün üstlenmesi ve bu sürede seçimlerin yapılması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu maddeye göre, geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen aday olması ve Cezayir halkın eylemleri üzerine 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmiş, Buteflika'nın adaylığını geri çektiği duyurulmuştu. Ancak Buteflika'nın görev süresi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatılmış oldu.

Cezayir’in çeşitli kentlerinde öğrenci, doktor ve memurların Buteflika’nın görevi bırakması talebiyle düzenledikleri eylemlerde “Uzatma ve ertelemeye hayır. Gitmesini istiyoruz” talebi öne çıktı. (DIŞ HABERLER)

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