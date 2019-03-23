Cezayir'de binlerce avukat Buteflika'ya karşı sokağa çıktı

Cezayirli Avukatlar Sendikası'nın çağrısı üzerine başkent Cezayir'de bir araya gelen binlerce avukat, Merkez Postane Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı protesto etti.

Yüksek Anayasa Konseyi genel merkezine doğru yürümek isteyen avukatlar, polisler tarafından engellendi. Buteflika'nın görevden ayrılmasını isteyen avukatlar, rejimin değişmesi taleplerini sloganlarla ifade etti.

Avukatlar Yüksek Anayasa Konseyinden de yükümlülüğünü üstlenerek Buteflika'nın görev süresinin hukuksuz şekilde uzatılması karşısında adım atmasını talep etti.

Cezayir'in çeşitli kentlerinden gelerek toplanan avukatlar, ellerinde “köklü değişim” yazılı dövizler taşıdı.

BUTEFLİKA KARŞITI EYLEMLER SÜRÜYOR

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla “Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı” gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. (Cezayir/AA)