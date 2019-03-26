Eğitim Sen MEB ve TOBB iş birliği protokolüne karşı dava açtı. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesinde Milli Eğitim Bakanlığının hizmet birimleri olan genel müdürlüklerin sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlama görevi bulunduğu kuralına yer verildiği hatırlatılan açıklamada; “Sendikamız tarafından dava konusu yapılan protokol ise mesleki ve teknik eğitim-öğretim hizmetine TOBB başkanlığının doğrudan katılımını sağlamanın ötesinde, MEB’in ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mesleki ve teknik eğitiminde parçası olduğu eğitim ve öğretim hizmetinin devlet adına yürütmesinden, gözetim ve denetim sorumluğunu ortadan kaldırıcı niteliktedir” denildi.

Dava konusu protokolle protokol kapsamındaki okullardaki meslek ve teknik eğitimin yönetimi ve yürütmesinin Protokol Danışma Kurulu’na devredildiği vurgulanan açıklama şöyle denildi:

“Böylece protokol kapsamındaki okullar için fiilen ayrı bir hukuk yaratılmış, özerk bir yapılanmaya gidilmiştir. Protokol kapsamındaki okullarda yönetici görevlendirmeden öğretmen atamaya, sınıf geçme esaslarından hizmet içi eğitime, okullarda okutulacak eğitim materyallerinden öğretim programlarına diğer mesleki ve teknik eğitim kurumlarından farklı hükümler uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Bu durum Anayasa'nın 42., 430 ve 1739 sayılı yasalara ve 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK hükümlerine aykırıdır.”

Bu tür bir iş birliği protokolü üzerinden protokol kapsamındaki okullarda mevzuat hükümlerinin uygulanmaması ya da devre dışı bırakılmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada; “Eğitim Sen bu nedenle söz konusu protokolün iptali ve öncelikle yürütmesini durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmış bulunmaktadır. MEB’in asli görevlerini protokoller aracılığıyla farklı kurumlara devretme girişimlerine karşı sessiz kalmayacağımız bilinmelidir” denildi.

NE OLMUŞTU?

26 Şubat 2019 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İş birliği protokolünün amacı olarak, protokolün üçüncü maddesinde MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğinde, “sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması” gösterilmişti. (HABER MERKEZİ)