Gazeteci İshak Karakaş’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

Cansu PİŞKİN

İstanbul

TSK’nın Afrin harekatına ilişkin eleştirel paylaşımlarda bulunan gazeteci İshak Karakaş’a “zincirleme örgüt propagandası” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin harekatına dair eleştirel paylaşımlarda bulundukları için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan 10 kişinin beşinci duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, sanıklar İshak Karakaş, Ahmet Alanç, Yücel Üney ile avukatları katıldı.

‘OLGUYA DAYANAN KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KULLANDI’

Suçlama konusu yapılan sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna dikkat çeken sanık avukatları, savcının cezalandırılma yönündeki mütalaasına katılmadıklarını söylediler. Sanık avukatları, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talebinde bulundular. Karakaş’ın avukatı Yıldız İmrek de, savaşa karşı barış propagandasının insanlık tarihinde yüzyıllara yayılan birikim sonrasında ortaya çıktığını ve uluslararası sözleşmelerde yer alan bir hak olduğunu anımsattı. Müvekkili Karakaş’ın Barış Vakfı kurucularından olduğunu ve barış gazeteciliği alanında çalıştığını söyleyen İmrek, “Müvekkil paylaşımlarının birinde Afrin’de 800 bin kişinin yaşıyor olmasından duyduğu endişeyi ifade etmiş, bir diğerinde nefret söylemi kullanılmasını eleştirmiştir. Örgüt propagandası olarak değerlendirilebilecek bir paylaşımı yoktur. Örgüt propagandası niyeti ya da amacı söz konusu olsaydı başka paylaşımlar da yapardı. Ancak müvekkile ait dijital incelemede Afrin paylaşımları dışında bir şey görülmemiştir. Afrin müdahalesinden hemen sonra yaptığı eleştiriler, olguya dayanarak bir kanaat özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” dedi. Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi’nin (AİHM) emsal kararlarını da mahkemeye sunan İmrek, müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan İshak Karakaş, savaşa karşı bir barış aktivisti olduğunu ve gazetecilik görevini yaptığını belirterek beraat istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, “zincirleme terör örgüt propagandası yapmaktan” suçlu bulduğu İshak Karakaş, Yücel Üney, Yaşar Yılmaz Altunbilek, Tarzan Aktan, Ömer Karakurt, Murat Demir, Şervan Dinçer ve Abdullah Yeşilbağdan’a ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün; “terör örgütü propagandası yapmaktan” suçlu bulduğu Cevdet Taş ve Ahmet Alanç’a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Halkın Nabzı gazetesinin imtiyaz sahibi İshak Karakaş’ın da bulunduğu 9 kişi geçtiğimiz ocak ayında, tutuklanmıştı. 9’u tutuklu 10 kişi hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın mayıs ayında görülen ilk duruşmasında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.