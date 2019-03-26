Koç Üniversitesinde erkek şiddetinin örtbas edilmesine tepki

Koç Üniversitesinde okulun kütüphanesinde, öğrenci F.K’nin bir kadın öğrenciyi darp ve taciz etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Öğrenci F.K., hakkında hukuki süreç başlatılırken okul yönetimi de öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Disiplin soruşturmasının 2 aydır sonuçlandırılmaması, F.K.’nin adının karıştığı başka şiddet olaylarının da ortaya çıkması ve F.K.’nin oyuncusu olduğu spor takımının antrenörü S.O’nun darbedilen kadın öğrenciyi tehdit ettiği iddiaları öğrencilerin tepkisinin büyümesine neden oldu.

"Kampüste Güvende Değiliz" pankartıyla bir araya gelen öğrenciler, rektörlük binası önüne yürüyerek soruşturmanın adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istedi.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her geçen gün arttığına dikkat çekerek akademinin de bu koşullardan bağımsız olmadığını vurguladı. Açıklamada Koç Üniversitesi İdaresine de şu çağrı yapıldı: “Sürecin niçin bu kadar uzadığına dair Koç Üniversitesinden bir açıklama beklemekteyiz. İki aydır uzatılan disiplin sürecini yöneten yetkililerin; fail hakkında çıkarılan, 3 aylık uzaklaştırma kararını göz önünde bulundurmaları gerekir. Şimdiye kadar sessiz kalmış ve aynı şahıs tarafından mağdur edilmiş başka kadınların varlığı ve beyanları göz önünde bulundurulmalı. Failin yanı sıra, faili koruyan, mağduru suçlayan ve olayı örtbas etmeye çalışanların da bu olayda en az fail kadar sorumlu olduğunu ve onlar hakkında da gereken sürecin başlatılması gerektiğini hatırlatırız. Kadın arkadaşımızın yanındayız. Koç Üniversitesinin son zamanlarda öğrencilerine yollamış olduğu ‘Kadın Dostu Kampüsler’ anketine yanıtımızdır: Hayır, güvende hissetmiyoruz çünkü güvende değiliz” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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