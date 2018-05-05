Tacize uğradığını söyleyen öğrenciye KYK’den skandal cevap

KYK, Adana'da kaldığı KYK yurdu önünde tacize maruz kalan kadın öğrenciye 'Görev alanımız dışında' yanıtı verdi.

Aydın YİĞİT

Adana

Çukurova Üniversitesi’nde okuyan bir kadın öğrenci kendi Twitter hesabından KYK’ye bağlı Adana Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu önünde maruz kaldığı tacizi anlattı. Tacize uğrayan kadın ayrıca yurt güvenliğinin kendilerine bu konuyla ilgili müdahale yetkisinin olmadığını söylediğini duyurdu. Olayın sosyal medyada tepki toplamasının ardından ‘@KYK_DESTEK’ isimli KYK’ye bağlı resmi bir hesap önceki gün akşam ve dün öğlen saatlerinde art arda yaptığı paylaşımlar ile konunun kendileri ile alakası olmadığını savundu.

‘GÖREV ALANI DIŞINDA’ SAVUNMASI

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen KYK ise yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çevirdi. KYK, sosyal medyada gündem olmasından 2 saat sonra yaptığı ilk paylaşımda olayın görev alanına girmediğini söyledi ve öğrencileri emniyete yönlendirdi.

KYK’nin bu açıklaması üzerine birçok kişi yurt yönetimlerinin taciz olayları karşısındaki umursamazlığına tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine dün öğle saatlerinde art arda 2 paylaşım daha yapan KYK, tacizin yurdun hemen önünde gerçekleştiğinin belirtilmesine rağmen ‘kamuya açık alanların güvenliği emniyet birimlerince gerçekleştirilmektedir’ diyerek yurt güvenliğinden polis çağırmak için yardım alabileceklerini söyledi.

Ekran görüntüsü Twitter'dan alınmıştır.

Ekran görüntüsü Twitter'dan alınmıştır.

‘TACİZE UĞRAMADAN YAŞAMAK, RAHATÇA YURTA GİRİP ÇIKMAK İSTİYORUZ’

Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan Fevzi Çakmak Yurdunda kalan öğrenciler “Uzun bir süredir, o bölgenin tenha olmasından ve denetim, güvenlik olmamasından kaynaklı bu durum tacizciler tarafından fırsat biliniyor. Bu tarz tacizlere sık sık maruz kalıyoruz. Bu olay 30 Nisan’da yaşanmasına rağmen korku ve üstünün kapatılması sonucu duyurulmadı ancak sosyal medyada tepki topladığı için gündem oldu. Artık bu olaylardan son derece rahatsızız. Dışarıya korkuyla çıkar olduk. Güvenlik önlemlerinin bir an önce alınmasını talep ediyoruz. Biz rahatça yaşamak, barınmak istiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden trafik ışıklarının olduğu yere de güvenlik konulmasını ve durağın ışıklandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 11:33

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