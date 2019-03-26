Aydın Aydoğan, Erdoğan’ı AİHM’ye şikayet etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülüyle ayağından yaralanan ve şu anda yüzde kırk beş engelli olan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, direnişe katılanlara yönelik söylediği sözler nedeniyle mahkemeden sonuç alamayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti.

BirGün'den Deniz Yerlikaya'nın haberine göre ‘’Halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerinden‘’ ayrıştırdığı iddiasıyla Erdoğan hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunan Aydoğan başvurdu.

Aydoğan, suç duyurusu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan Altı yıldır geziyi terörle ilişkilendirmek istiyor. Ben de bu olaylar sırasında yaralandım. Şu anda yüzde kırk beş engelliyim. Buna rağmen sayın Erdoğan çıkıp on milyon kişinin katıldığı halk eylemine katılanlara hakaretlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunmuştum. Bunun üzerine beni gözaltına altılar. Gözaltına alınma sürecim normal bir süreç değildi.

İstanbul Emniyet Yardımcısı olduğu söylenen bir şahıs geldi. Bana ağza alınmayacak küfürler etti ve sen kimsin koskoca Cumhurbaşkanı’na suç duyurusunda bulunuyorsun dedi. İç hukuku tükettik, ülkede adalet yok, adalet sadece adliyelerin girişinde yazan bir şey. Olayı AİHM’ne taşadım. Adalet yerini bulsun istiyorum.‘’ (HABER MERKEZİ)

Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan’ın hukuk mücadelesi devam ediyor