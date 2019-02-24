Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan’ın hukuk mücadelesi devam ediyor

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'da polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın 6 yıldır verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor.

Yaralanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Aydoğan, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Önce İstanbul Valiliği olayın soruşturulmasını izin vermedi, ancak Aydoğan, olayı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme Aydoğan'ı vuran polislerin soruşturulmasına karar verdi. Bu karara rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydoğan'ın dosyasını Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na devretti. Aradan yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen soruşturmanın akıbeti hakkında hiçbir bilgi alamayan Aydoğan, dosyanın akıbetini öğrenmek için 23 Kasım 2017’de savcılığa başvuruda bulundu. Ancak dosyanın 12 Temmuz 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Görgülü'nün imzasıyla Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na devredildiğini öğrendi. Bunun üzerine Aydoğan, dosyanın yeniden Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Ancak bu talebi reddedildi.

"SADECE ADALET İSTİYORUZ"

Evrensel'e konuşan Aydın Aydoğan, 6 yıl sonra dosyanın tekrar Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiğini belirterek, “Nasıl olur görüntülerin sabit olduğu, isimlerin belli olduğu bir dosya çözülmez” diye sordu. Aydoğan, “Adalet aramak samanlıkta iğne aramak ile eşdeğer oldu. 6 yıldır haklılığımızı ispat etmeye çalışıyoruz. Dosyaya müdahale eden İstanbul Valiliği savcılık marifeti ile dosyayı işlemden kaldırılması talep etmiştir. Savcılıkta dosyayı faili meçhul suçlar bürosuna atmış bulunmaktadır. Vuran polisler belli, savcılığa gelip ifade vermişler. Savcı iddianame hazırlayacak lakin saray, adaleti kıskacına aldığı için mahkemeler iradesi ile işlem yapamıyor. Ne yazık ki hukuk ayaklar altında. Böyle yaparak süreyi uzatıp, AİHM’e gitme sürecimizin önünü kesmek istiyorlar. Nereye kadar gidebilir bunca hukuksuzluk gerçekten anlamak akıl işi değil. Daha öncede dosyayı iki kere faili meçhul atmalarına rağmen idare mahkemelerinin kararları valiliğin böyle bir hakkı olmadığı ve soruşturmanın genişletilerek devam kararı vermiştir. Bu günlerinde geçeceğine inanıyoruz. Sadece adalet istiyoruz.” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Gezi'de Aydın Aydoğan'ı yaralayan polisler artık yargılanabilecek