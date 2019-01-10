Gezi'de Aydın Aydoğan'ı yaralayan polisler artık yargılanabilecek

Gezi direnişi sırasında polisin gaz fişeğiyle ayağından yaraladığı Aydın Aydoğan’ın 6 yıldır verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi, Aydoğan’ı yaralayan polislerin yargılanmasının önü açıldı.

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği ile ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın altı yıldır verdiği hukuk mücadelesi valilik tarafından engellenmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde görülen duruşmada hakim, valiliğin 16 polis hakkındaki "Soruşturma izni verilmemesi" kararını bozdu. Aydoğan’ı yaralayan polislerin yargılanmasının önü 6 yıl sonra açıldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı: Olayda haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerilerine atılan fiilin efrada kötü muamelede bulunmak olmasına göre; memurların görevleri sırasında insanları itip kakması yahut hakaret etmesi gibi eylemleri suni muamele imaline ilişkin olup bu durumda hazırlık soruşturması yapılmasının 4483 sayılı Yasa kapsamında idari izne tabi olmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüne karar verilmiştir.

AYDOĞAN: SADECE ADALET İSTİYORUZ

Yıllardır mücadele ettiğini söyleyen Aydoğan şunları söyledi: 6 yıldır adliye koridorlarında adalet arıyorum ve bizlere türlü zorluklar çıkararak önümüze engel koyuyorlar. Hukuka müdahale etmeye valiliğin kesinlikle yetkisi yoktur. Bizleri 6 yıldır terör ile kriminalize etmeye çalışanlar, emri altındaki suçluları adalet önüne çıkarmayarak suçu meşrulaştırmaya göz yumuyorlar. Bu kabul edilemez, valilik burada suçluya kalkan olmuştur. Ben bu karanlık, hukuksuz günlerin de geçeceğine inanıyorum. Emri veren belli, emri uygulayan belli ve sadece adalet istiyoruz. Bizler başka bir şey istemiyoruz. Bizler ne teröristiz ne de vatan haini, sadece ülkenin daha barış dolu, sevgi dolu günlere varmasını umut ederek Gezi’ye çıktık. Er ya da geç ülkede barışı isteyen halklar bunu tesis edecektir. (İstanbul/EVRENSEL)