Ali İsmail'in ölümüne yol açan polis, Gezi davasında "şikayetçi" çıktı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş insanı Osman Kavala ve sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan açılan davanın şikayetçileri arasında, Ali İsmail Korkmaz’ı tekmeleyerek ölümüne yol açtığı için 10 yıl 10 ay hapis cezası alan eski polis Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Gezi Parkı iddianamesindeki 746 kişilik müşteki listesinin 440. sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açtığı için yargılanan eski polis Mevlüt Saldoğan da var. Saldoğan’ın, Ali İsmail Korkmaz’a tekme attığı gece ayağına taş geldiği iddiasıyla aldığı darp raporu, Gezi davasında darbenin kanıtlarından sayıldı. İddianamede, Saldoğan ve bir grup şikayetçi polis için "Grubun attığı taş, şişe ve bilyelerden dolayı çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunun cebir unsuru içinde kaldığı" belirtiliyor.

Ali İsmail Korkmaz, 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinde Saldoğan’ın yönlendirdiği polisler ve sivillerce dövülerek öldürülmüştü. Saldoğan, 10 yıl 10 ay hapis cezası almış ve polislikten ihraç edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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