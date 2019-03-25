65 milyon avroya alınan otobüsler garajda çürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008’de eski başkan Kadir Topbaş döneminde Hollanda’dan alınan 50 otobüsün hurda görüntüleri ortaya çıktı. 65 milyon avroya alınan ve bir yıl sonra arızalanmaya başlayan otobüsler Edirnekapı ve Hasanpaşa garajlarında bekliyor. 50 otobüsten sadece 4 'ü çalışır durumda ama onlar da sefer çıkmıyor. Her birine 1 milyon 307 bin 950 avro verilen 50 otobüs garajlarda çürüyor.

Aydınlık gazetesinden Irmak Mete’nin haberine göre, Hollandalı Advanced Public Transport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamadı. Hollanda’nın düz yollarına göre yapılan otobüsler yedi tepeli İstanbul’un yokuşlarına dayanamadı. Teknik sorunları ve imalat hataları da olan otobüsler bir yıl sonra arızalanmaya başladı. Kısa sürede araçlar kullanılamaz hale geldi. Halen çalışır durumda olan 4 araç ise sık sık arıza yaptığı için sefer çıkartılmıyor.

"İÇLERİNDE OT BİTİYOR"

Aydınlık’tan Irmak Mete'ye bilgi veren bir İETT çalışanı şunları anlattı:

"Bu araçlar ilk geldiğinde ciddi fabrikasyon hataları olduğunu fark ettik. Mesela kablo bağlantısı yağmuru almayacak şekilde olması gerekirken ters monte edilmiş. Yedek parçaları da pahalı. Sürekli arıza yaptılar. Bugün bir kısmı çalışıyor ama hiçbir şoför bunları kullanmak istemiyor. Yolda kalıyor. Şu anda garajda bekliyorlar. Yedek parça temini için kullanılıyorlar. Kaportaları dökülmüş, kabloları dışarda, hatta bir aracın içinde ot bittiğini gördüm. Milyonlarca avroya alındılar, hepsi çöp oldu.”

TOPBAŞ BERAAT ETMİŞTİ

İBB’nin CHP’li üyesi Hakkı Sağlam, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Topbaş açılan davada 2014’te savunma yapmış, topu İETT’ye atmış ve ihaleyle ilgisi olmadığını savunmuştu. Mahkeme, Topbaş’ın beraatine karar vermişti. (HABER MERKEZİ)

Halkın parasıyla caka satmış!