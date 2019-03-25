Cizre sular altında kaldı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Cizre'de etkili olan sağanak yağıştan kaynaklı neredeyse tüm yollar sular altında kalırken onlarca evde maddi hasar meydana geldi. Suya kapılan bir araçta bulunan yurttaşlardan 2’si ise yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Mart'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Saatlerce süren yağıştan kaynaklı kente bağlı birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. MA'nın haberine göre, kayyım atanan belediye tarafından bir süre önce "yenilenen" ve sık sık propagandası yapılan yolların neredeyse tümü sular altında kaldı. Yüksek su seviyesinden kaynaklı birçok araç da yolda mahsur kaldı. Oluşan su birikintilerinden kaynaklı birçok yurttaş evlerine girmekte zorlandı.

Fotoğraf: MA

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'nın verdiği bilgiye göre, Konya'dan Şırnak'a atanan imam Mustafa Yavuz'un kullandığı plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı. Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 400 metre uzakta bulundu. Cesetler, Cizre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay, kentin HDP'li vekili Hüseyin Kaçmaz tarafından sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Fotoğraf: AA

ONLARCA EV SULAR ALTINDA KALDI

Özellikle kente bağlı Konak, Nur, Şah ve Cudi mahallelerinde, onlarca ev sular altında kaldı. Kanalizasyon borularının patladığı söz konusu mahallelerdeki evlerde maddi hasar meydana geldi. Yine, Konak Mahallesi'nde suya kapılan bir araçta bulunan yurttaşlar kendi imkanlarıyla boğulmaktan kurtuldu.

Öte yandan kentin farklı noktalarında da trafik kazaları meydana geldi.

Kentteki sağanak yağış yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlarken, yağıştan kaynaklı oluşan zararın büyüklüğünün gün içerisinde ortaya çıkması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA