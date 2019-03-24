24 Mart 2019 15:18
Son Güncellenme Tarihi: 24 Mart 2019 18:18

Cumhur İttifakı Yenikapı mitinginde İstanbul "siper" ilan edildi

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirildi.

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Cumhur İttifakı Yenikapı mitinginde İstanbul "siper" ilan edildi

Fotoğraf: AA

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    AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi "Sağduyunun Birlikteliği” sloganıyla İstanbul Yenikapı’da gerçekleşti. Binali Yıldırım 2004'ten beri İstanbul'u AKP yönetmesine rağmen vaat verdi. Bahçeli, İstanbul için "Bu siper düşerse Türkiyemiz gider, nice miras ve emanetler kararır" ifaddelerini kullanırken Erdoğan da "Ey finans sektörünün içinde olanlar, piyasadan dövizleri toplayıp provokatif eylemlere girenler, bunun bedelini size ağır ödeteceğim" dedi. 

    BİNALİ YILDIRIM SANKİ İSTANBUL'U KENDİLERİ YÖNETMİYOR GİBİ VAAT VERDİ: DAHA HUZULU BİR İSTANBUL SÖZÜ VERİYORUM

    Mitingde ilk olarak Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuştu. Binali Yıldırım konuşmasında sanki İstanbul’u kendileri yönetmiyormuş gibi vaatlerini sıraladı: Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür. Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.

    Yıldırım konuşmasında “Finali Binali ile yapalım mı?" sözlerini kullandı. 

    Yıldırım, ” Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbulla birlikte bu şehri akıllı şehir yapalım, bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler” diye seslendi. 

    BAHÇELİ: KONSTANTİNOPOLİS DİYE BİR YER YOKTUR. BUNUNLA BİRLİKTE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER ASLA OLMAYACAKTIR

    Binali Yıldırım’ın ardından Devlet Bahçeli konuştu. Bahçelli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

    "İstanbul, Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul demek Türkiye demektir. İstanbul sıradan bir şehir adı değildir. Bu siper düşerse Türkiyemiz gider, nice miras ve emanetler kararır."

    “Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz."

    "İstanbul, Kudüs'ün kardeşidir, Kerkük'ün kaderidir, Kaşgar'ın umududur. Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir."

    "Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. 31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir."

    "İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur. İstanbul'da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir."

    "Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin"

    "31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur"

    "CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım."

    "Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir."

    "Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin."

    ERDOĞAN ŞARKI SÖYLEYEREK KONUŞMASINA BAŞLADI

    Bahçeli'nin ardından kürsüye çıkan Erdoğan, Kayahan'ın "Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi" şarkısını söyleyerek konuşmasına başladı. Erdoğan "Aldığım resmi rakama göre 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da" ifadelerini kullandı. 

    Erdoğan konuşmasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi.

    Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:  

    "Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz."

    "Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız."

    ERDOĞAN: DÖVİZİ TIRMANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

    "Bu ara yine birileri bizi provoke etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber. Bugün, Yenikapı'dan onlara sesleniyorum; Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da 'piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içine girenlere sesleniyorum, hepinizin kimliğini biliyoruz, hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası, bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. Onun için de sakın ha kardeşlerim, bunların ipiyle kuyuya inilmez. Biz, paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk Lirası, buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz. Bu faturayı da bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor, danışmanlarımız bunu yürütüyor ve faturayı ödeyecekler. Hiç de bunun lamı cimi yok. Bu milleti sindiremeyecekler, bunu bilmeleri lazım ve öğrenecekler bunu. Bu milletin, bu ülkenin pusulasını bunlar saptırtamayacaklar. Bizim burada istikametimiz doğrudur, bununla da bugüne kadar nasıl başaramadıysalar, bundan sonra da başaramayacaklar."

    TANSU ÇİLLER DE MİTİNGTE

    Mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı. (HABER MERKEZİ)

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