02 Mart 2019 22:24

Berat Albayrak: Demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik

AKP'nin Trabzon'da düzenlediği seçim mitinginde konulan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik" dedi.

Berat Albayrak: Demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik

Fotoğraf: DHA

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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP’nin Trabzon’daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı’nda düzenlediği seçim mitinginde konuştu. CHP belediyeciliğini eleştiren Akbayrak, ekonomiye ilişkin ise “Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” açıklamasında bulundu.

    Türkiye’nin çok tarihi günlerden geçtiğini söyleyen Albayrak "Bu ne seçimi, yerel seçim, değil mi? Yerel seçim belediyecilik, hizmetçilik anlayışıyla adayların yarıştığı, halka en çok hizmeti yapanın vaatleriyle meydanda dolaştığı bir seçim ama gelin görün ki yine kimler neyi konuşuyor, arkadan kimler ne operasyon yapıyor. Bugün Kandil açıklama yapıyor. Takip ediyor muyuz? Hangi partiler bir arada omuz omuza yürüyor, görüyor muyuz? Pensilvanya kimi destekliyor, görüyor muyuz? İşte bu resim ışığında 31 Mart bir beka seçimidir. Bunu görüyor muyuz?" dedi.

    AKP belediyeciliğinin Türkiye’nin 81 vilayetinde tarih yazdığını öne süren Albayrak, "Son dönemde televizyonlarda herhalde yaşamışsınızdır, halkı azarlama belediyeciliği de çıktı. Vatandaşa hakaret etme belediyeciliği de çıktı, izliyorsunuz değil mi? Gerek İzmir’in bu çöplerden geçilmez halini gerek Şişli’nin CHP belediyeciliğindeki çöp belediyeciliğini izliyorsunuz, değil mi?" ifadelerini kullandı.

    Albayrak, ekonomiye ilişin ise "Son 5 yıldır her yıl en az bir seçim yaşadık ama bu son seçim enteresan. 6 ay önce 5 yıl boyunca maruz kaldığımız saldırılardan bir tanesine daha maruz kaldık. Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik" değerlendirmesini yaptı. (HABER MERKEZİ)

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