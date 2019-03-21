Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı. Şaban Vatan, kızının ölümü ile ilgili Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve cinayetin aydınlatılmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Giresun'da Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 günü yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı.

Şaban Vatan'ın eşi Atika Vatan sosyal medyadan bir video yayınlayarak, "Sabah eşimi ifadeye çağırdılar. Gözaltına alındığını öğrendim. Telefonuna el konuşmuş, kendisine ulaşamıyorum, konuşamıyorum. Bunu herkesin duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Şaban Vatan’ın avukatı Ufuk Kılıç, Vatan’ın gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı: “Sabah saatlerinde gözaltına aldılar. Abisi şikâyet etmişti tehditten. Uzlaşmaya dahi gönderilmeden abinin beyanıyla akıl hastası olduğuna ilişkin bir iftirayla gözaltına alındı ve psikiyatriye sevki yapıldı. Psikiyatri servisinden kırk dakika önce falan çıktı. Çıktıktan sonra kağıtta “Başka bir hastaneye sevki uygundur” ifadeleri yazıyor. Muhtemelen Samsun’daki hastanelerden birine sevk edilecek.”

"RABİA NAZ DOSYASI ÖRTBAS MI EDİLİYOR?"

CHP Milletvekili Necati Tığlı, 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin pek çok kanıtın süreç içerisinde yok edildiğini söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Baba Şaban Vatan ise kızının faillerinin bulunması için verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’ın kızının faillerinin bulunması için verdiği mücadele sürüyor. Rabia Naz’ın intihar ettiği ileri sürülmüş, ancak baba kendi imkanlarıyla edindiği bilgiye göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

"BABANIN İDDİALARINA 1 YILDIR CEVAP VERİLMİYOR"

Bianet’te yer alan habere göre konuyla ilgili bir ilerleme kaydedilememesi üzerine milletvekilleri tarafından Meclise soru önergeleri veriliyor. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da “Rabia Naz Vatan dosyası örtbas mı edilmek isteniyor?” diye sordu. Rabia Naz Vatan’ın ölümünün gelişme şekli, ortaya çıkardığı şüphe olayı basından takip eden her vatandaşın kafasında soru işaretleri bıraktığını söyleyen Tığlı şunları söyledi: “Rabia’nın ölümünde yaşanan şüpheler apaçık, ayan beyan ortadayken, bir sürü kanıtın süreç içerisinde yok edildiği görülürken, polisinden savcısına, bilirkişisinden siyasetçisine kadar konuyu kapatma telaşı içerisinde olduklarını görmekteyiz. Babanın iddialarına ve sorularına yanıt verilmediği, neredeyse bir yıla yakın bir süredir iddianamenin hazırlanmaması ve iddia edilen siyasi ilişkiler, kirli bağlantılar adaletin ve devletin çürümeye başladığının bir fotoğrafı gibidir.”

"SAVCI NEDEN DEĞİŞTİ?"

Tığlı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “Soruşturmayı yöneten savcı neden değiştirilmiştir? Soruşturmaya müdahale eden ve baskı kuran siyasiler var mıdır? Dosyanın örtbas edilmek istendiği iddiaları doğru mudur? Neden birden fazla otopsi raporu hazırlanmıştır?” gibi sorular yöneltti. (HABER MERKEZİ)