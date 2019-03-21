Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi

Cengiz BALKI

Kilis

Suriyeli ve Türkiyeli 16 sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu Kilis Güzel Sanatlar Kulübü, ilk sergisini düzenledi.

Sergide eserleri bulunan ve savaş nedeniyle Suriye’yi terk etmek zorunda kalan Muhammed el Mahmud’la sergi hakkında sohbet ediyoruz. Yedi yıldır Türkiye’de yaşayan el Mahmud, Akçakale ve Elbeyli mülteci kamplarında da kalmış. Kamplarda kaldığı sürede, sığınmacı çocuklara resim dersi veren Mahmud, Elbeyli Mülteci Kampının giriş kapısına da desenler çizmiş.

‘SAVAŞ BİR AN ÖNCE BİTSİN’

Fotoğraf: Cengiz Balkı

Yağlı boya ile manzara resimlerinden, kara kalem çizimine; çini süslemeden, duvar süslemeye kadar farklı alanda çalışma yapan Muhammed el Mahmud iç savaş öncesi Suriye’de devlet memurluğundan esnaflığa pek çok işle uğraşmış. Suriye’de güzel sanatlar fakültesi okuyan Mahmud, savaşın bir an önce bitmesini ve ülkesinde bir resim kursu açmayı istiyor. Türkiye’de küçük bir dükkanda sipariş üzerine dijital ve kağıt üzerine çizim yaparak geçimini sağlıyor. Daha önce İstanbul, Antep ve Kilis’te 10’dan fazla sergiye katılan el Mahmud, Kilis’te kurulan Güzel Sanatlar Kulübünün de üyesi.

‘SANATIN DEĞERİNİN BİLİNMESİ GEREK’

Fotoğraf: Cengiz Balkı

Kulübün kuruluşunu ve serginin yapılma amacını değerlendiren Muhammed el Mahmud “Kilis’te çok yetenekli sanatçılar var. Sergiyle, onların eserlerini görücüye çıkarıp, iş bulamayan ve maddi sıkıntı yaşayan sanatçılara destek oluyoruz” dedi.

Fotoğraf: Cengiz Balkı

Sergi fikrinin yaklaşık 3-4 ay önce ortaya çıktığını ama sergiyi ancak yapabildiklerini söyleyen el Mahmud “Buradaki bir diğer amacımız ise herkesin ne yaptığını, neler çizdiğini, hangi eserleri yaptığını ortaya çıkarmaktı” diye konuştu.

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