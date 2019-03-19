Kayseri, Bursa ve Konya'da iş cinayeti: 3 işçi yaşamını yitirdi

Kayseri, Bursa ve Konya'da inşaatta yaşanan iş cinayetilerinde 3 işçi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki Kenan Ertürk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Geçen hafta Gemlik’te çalıştığı inşaatın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Kenan Ertürk’ün vücudunda yanıklar oluştu. Kenan Ertürk yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

DHA'nın aktardığına göre 5 gündür hastanede tedavi gören Kenan Ertürk, yaşamını yitirdi. Ertürk’ün cenazesi toprağa verilmek üzere Bursa’ya götürüldü.

Fotoğraf: DHA

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SİLODAN DÜŞEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Konya'nın Yunak ilçesinde çelik silo inşaatında çalışan 21 yaşındaki Mehmet Keleş inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

AA'nın habere göre, dün Saray Mahallesi’nde çelik silo inşaatında yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşen ve ağır yaralanan Keleş, olay yerindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Keleş’in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYSERİ'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

AA'nın verdiği bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Büyükçakır Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında çalışan Ali Zeytin (40), elindeki malzemenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeytin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zeytin'in cenazesi, incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

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