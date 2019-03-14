14 Mart 2019 11:35

Metro inşaatındaki göçüğe alınmayan önlemler neden oldu

Metro inşaatındaki göçük yağmur yağışına bağladı ancak inşaatın uzun süredir yağmur suyu altında olması önlemlerin alınmadığını ortaya koyuyor.

Metro inşaatındaki göçüğe alınmayan önlemler neden oldu

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro yer altı garajının inşaatındaki göçüğü "aşırı yağmur yağışı"na bağladı ancak inşaatın başka bir bölümünün uzun süredir yağmur suyu altında olması, projede yer altı suları ve yağmur suyunun dikkate alınmadığını ortaya koyuyor. İşçiler ise uyarılarının dikkate alınmadığını dile getirdi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin hafif raylı sistem araçlara ait Halkapınar yer altı yeni depolama tesislerinin inşaatında dün (13 Mart) göçük yaşanmış, diyafram duvarları arkasındaki ağırlığı kaldıramayarak çökmüştü. Çöken duvarın altında ise şantiyede görevli Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın isimli 2 bekçi kalmıştı. Gece 3 saatlerinde yaşanan göçük ancak sabah saatlerinde çalışmaya gelen işçiler tarafından fark edilebilmişti. Arama kurtma çalışmalarına dün gece kayma riskinden dolayı ara verirken sabah dokuz saatlerinde kaldığı yerden devam etti.

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    FITRATA KILIF AŞIRI YAĞMURLAR MI?

    Şantiye alanına gelmeyen büyükşehir bürokratları yaptıkları açıklama ile göçüğün aşırı yağışlardan kaynaklandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu" denildi. Büyükşehirin göçüğün sebebini yağmura bağlaması Erdoğan'ın iş cinayetleri için kullandığı 'fıtrat' benzetmesini hatırlattı.

    MADEM YAĞMUR, NEDEN ÖNLEM ALINMADI?

    Ancak yapılmakta olan yer altı garajının henüz açıkta olan kalan kısımlarının da yağmuru suyu altında olduğu görüldü. Edinilen bilgilere göre, bu bölge de uzun süredir sularla kaplıymış. Garaj alanının uzun süredir su altında olması bölgedeki yer altı sularının yüksek olduğunu ve toprağın suya doygunluğunu gösteriyor. Göçüğün aşırı yağmurdan kaynaklı olduğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin bunun için bile önlem almadığı ortaya çıkmış oldu. İnşaat alanındaki yer altı suları ile yağmur sularını boşaltacak drenaj boruları yok. Bu durum akıllara "İki bekçinin altında kaldığı metro inşaatındaki göçüğe de bu şekilde mi davetiye çıkarıldı?" sorusunu getirdi.

    "MÜHENDİSİ UYARDIĞIMIZDA 'İYİ GİDİYOR' CEVABINI ALDIK"

    Gazetemize konuşan bazı işçiler, inşaat çalışmaları sırasında tabanda biriken sulardan ve toprağın durumdan dolayı şantiyeden sorumlu mühendisi uyardıklarında "iyi gidiyor, iyi gidiyor" cevabını aldıklarını söyledi. İşçiler "Şimdi gördük, ne kadar iyi olduğunu. Burada yaşananların hesabını kim verecek?" dedi.

    Öte yandan bekçilerin gece şantiye alanındaki gezerken göçüğe yakalandığı tahmin ediliyor. Bazı işçiler de bekçilerin şantiye şefi tarafından sürekli olarak gezmeleri yönünde uyarıldığını da belirtti.

    Tesisleri yapan Barankaya Şirketi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin pek çok ihalesini alması ile biliniyor. İhalenin teslim tarihinin gecikmesinden kaynaklı çalışmaların hızlandırıldığı da düşünülüyor. 

    "KAYGAN ZEMİNDE TONLARCA DEMİRİN NE İŞİ VAR?"

    Fotoğraf: Evrensel

    Her iki aile de şimdiye hem İzmir Büyükşehir Belediyesinden hem de Barankaya Şirketinden herhangi bir yetkilinin yanlarına gelerek açıklama yapmamasından şikayetçi durumda. Aileler, şantiye alanındaki ihmalin gözle görülür halde olduğunu dile getiriyor. Aileler, "Kaygan bir zeminde yüzlerce ton demir çubuğun ne işi var?" diye sordu.

    ÇİFTÇİ'NİN AİLESİ: ŞANTİYEDEN ŞİKAYETÇİYDİ

    Göçük altındaki Mehmet Çiftçi'nin ailesi de Çiftçi'nin şantiye ile ilgili rahatsızlığını defalarca kendilerini söylediğini belirtti.

    Ailesi, "Şantiye alanının tehlikeli olduğunu, çukurların çok olduğunu söylüyordu. Şantiyede yürümekte bile zorlanıyormuş. Buradan memnun değildi ve yerinin değişitirilmesini istiyordu. Şantiyenin ışıklandırması yoktu ve küçük bir fenerle dolaşıyordu. Belki ışıklandırma olsa görüp kaçacaktı. Göçükten sonra etraftaki binaların bile alarmları çalmış ama belediye göçüğü geç farketmiş. Daha önce fark edilemez miydi? Akşam 6'dan sabah 6-7'ye kadar asgari ücrete çalışıyordu. Değer miydi? Bütün yetkililerden şikayetçiyiz." dedi.

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