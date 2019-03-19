Kemal Kılıçdaroğlu için idam isteyen Akit TV'ye soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 gündür yeniden "idam" açıklamaları yaparken iktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV, kamuoyunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idamını istediğini öne sürdü. Akit TV'nin skandal "haber"i sonrası soruşturma başlatıldı.

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nden gerçekleştirdiği yayında, cezaevinin bahçesinde bulunan darağacının önünde konuşarak "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var" dedi.

Halkın Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen'in idamını istediğini söyleyen Özmen, daha sonra “Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ’ye yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum, bu bizim fikrimiz tabii ki, takdir yine kamuoyunun... Ama maalesef 2004 tarihinde idam kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma açıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN'IN SON 2 GÜNDEKİ İDAM AÇIKLAMALARI

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon yayınında, Yeni Zelanda'daki saldırganın alacağı cezaya dair spekülasyon yaparak "Bu sabah yaptığım görüşmede oradaki Müslüman cemaatlerin liderleri de 15 gibi bir şeyden bahsediyorlar. Yani 50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi? İdam bugün Amerika'nın bile belli eyaletlerinde devam ediyor, dünyanın değişik yerlerinde devam ediyor. Bu çocuk oyuncağı mı? 50 insan, ibadet esnasındayken şehit ediliyor. Kiliselerde, şurada, burada bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bizim ülkemizde böyle şeylere asla müsaade etmedik, her türlü tedbiri aldık. Ama bunlar, bu tür şeylerde çok rahatlar. Böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün sonra Ereğli'deki açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim, yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse, ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili karar vermiyorsa, ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil, gereğinin yapılması gerekir.

CHP'Lİ ÖZTRAK: HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak | Fotoğraf: Kaan Ulu/DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız'' dedi.

DHA'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, bu kadar rezil, bu kadar seviyesiz, bu kadar pespaye bir kampanya süreci yaşamadık. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara gelenler, demokrasimizi açıktan tehdit ediyor. Adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı, darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu tehdidin senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır" diye konuştu.

"TEHDİTLERİNİZDEN KORKMUYORUZ"

Faik Öztrak, tehditlerden korkmadıklarını belirterek şöyle konuştu: Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz; tehditlerinizden korkmuyoruz. Biz köklerinde Kuvay-i Milliye olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bizim ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de milletimizin istiklal mücadelesine, dönemin saray iktidarının boynuna astığı idam fermanı ile başlamıştı. Bizler boynunda idam fermanıyla vatan ve millet mücadelesi vermeyi gayet iyi biliriz. Atalarımız, dedelerimiz, milletimiz bu rezil fermanı tanımamış hakkın ve haklının yanında durmuştur. Bugün bizler o şerefli dedelerin torunları olarak milletimizin geleceği kararmasın, aşı, işi küçülmesin, demokrasimize yapılan saldırılar son bulsun diye saray iktidarı ve onun iş birlikçilerine karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi nezaket içinde hukuk kurallarına ve demokratik teamüllere saygı çerçevesinde yapıyoruz.

"AVUKATLARIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK"

Türkiye'nin tüm medyasının cebren ele geçirildiğini ve yargısının zapt edildiğini ifade eden Öztrak, "Geleceğinden korkan, bürokrasisi ve kurumları sindirilmiş olabilir ama biz milletimizin sağduyusuna inanıyoruz, milletimizin sandıkta geleceğine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bir kez daha idam tehdidinde bulunanlara açıkça sesleniyorum, sizlerden korkmuyoruz. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacaklar" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)