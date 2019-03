Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün Kanal 7 ve Ülke TV'deki canlı yayından sonra Ereğli'de de "idam"a değinerek "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor." dedi.

Erdoğan, Yeni Zelanda'daki katliama dair görüntüleri izletmeyi Ereğli'deki seçim mitinginde de sürdürdü. Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin bildirisinde Türkiye ile ilgili bölümlerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, videonun sonunda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı" değerlendirmesini izletti.

Erdoğan bunun üzerine "Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? Aynı ifadeleri bu da kullanıyor, Bay Kemal de kullanıyor. Allah aşkına söylüyorum; CHP'ye gönül veren kardeşlerim, bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Şunun söylediğine bak... 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Ya sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını terörün kaynağı olarak nasıl ifade eder? Nasıl bu ifadeyi kullanır?" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA'YA İDAM ÇAĞRISI: VERMEZSENİZ BUNU SÜREKLİ OLARAK TARTIŞIRIM

31 Mart yerel seçimlerinin "Beka seçimi" olduğu vurgularını sürdüren Erdoğan, "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim, yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse, ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili vermiyorsa, ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil, gereğinin yapılması gerekir. Teröristin silahındaki her ifade, ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale'de 16 bin 500 kilometreden çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale'de ne işiniz vardı? Avusturalya, çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale'de ne işiniz vardı? Ama Çanakkale'de bunlar, o 'On Beşliler, Seyit Onbaşılar' Çanakkale'yi bunlara zindan ettiler. Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Ama biz Gazi'nin ifade ettiği gibi, 'Hiç endişe etmeyin, evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır' diyerek onları teselli etmişizdir. Ama bunlar bu teselliden anlamıyor ki... Bunca yıldan sonra hala bunlar kan, kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı sizin burada? Bizim sizinle bir alıp veremediğiniz yoktu ki, niye buralara geldiniz? Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan... Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların amacı da aynı. Güney Asya'da ve Afrika'da çeşitli isimlerdeki terör örgütleriyle Müslüman kanı dökenlerin, masum insanlara zulmedenleri sahaya sürenlerin de hedefi aynı."

"SAMİMİ OLMADIKLARI İÇİN BEDEL ÖDÜYORLAR"

Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da "terörün durmadığını" söyleyen Erdoğan, "Samimi olun samimi, ama samimi olmuyorlar. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler. Biz diyoruz ki 'Gelin teröre karşı beraber mücadele verelim.' DEAŞ bahanesiyle bölgemizi kana ve ateşe bulayanların da gayesi aynı. Biz bin yıldır nice saldırılara göğüs gererek, bu toprakları vatan yaptık. Ama şurada bir İsrail, şu Filistin de döktüğü kanın, hesabını hiç yaptılar mı? Nereden nereye, işgal ede ede artık Filistinlileri ufacık bir yere sıkıştırdılar, kendileri ise tamamını neredeyse işgal ettiler." ifadelerini kullandı. (Zonguldak/AA)

