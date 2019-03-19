19 Mart 2019 13:32
Oyuncu Ümit Yesin yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Ümit Yeşin 65 yaşında hayatını kaybetti.
Çiçek Taksi dizisinden ekran görüntüsü.
Birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti. Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalışan, pek çok filmde rol alan sanatçı, Çiçek Taksi dizisiyle geniş izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ümit Yesin 65 yaşındaydı.
Yesin'in ölümünü rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş… Çok sevdim seni be benim Ümit abim… Devrin daim olsun!”
19 Mart 2019
ÜMİT YESİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Yeni Gelin - 2017
- Asla Vazgeçmem - 2015
- Ağlatan Dans - 2014
- Şefkat Tepe - Ekrem 2014
- Galip Derviş - 2013 (İhsan Akkaya) (Konuk Oyuncu)
- Keşanlı Ali Destanı-2011
- Akasya Durağı-2009
- Yol Arkadaşım-2008
- Görgüsüzler-2008
- Beş Kollu Avize - 2004
- Cennet Mahallesi - 2004 (Muharrem / 2004 - 2007)
- Yalanın Batsın - 2002
- Cabbar - 2002
- Sınır - 1999
- Çiçek Taksi - 1995 (Kazım Şentabak / 1995 - 2003)
- Hastane - 1993
- Ah Gardaşım - 1991
- Kurt Kanunu - 1991
- Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
- Doyumsuz - 1990
- Hanımın Çiftliği (1990, dizi) - 1990
- Medcezir Manzaraları - 1989
- Bakımsız Tarzan - 1989
- Ferman - 1988
- Keşanlı Ali Destanı - 1988
- Sevgili Bayan - 1988
- Hüzün Çemberi - 1988
- Sığıntı - 1988
- Düş Yakamdan Osman - 1987
- Karınca Katarı - 1987
- Yalnız Efe - 1987
- Güneşe Köprü - 1986
- Garip (2) - 1986
- Yıkılmışım Ben - 1986
- Bir Günlük Aşk - 1986
- Suçumuz İnsan Olmak - 1986
- Sıcak Geceler - 1986
- Kertenkele - 1986
- Namus Sözü - 1986
- Amansız Yol - 1985
- Seyyid - 1985
- Melek Yüzlüm - 1985
- Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985
- Körebe - 1985
- 14 Numara - 1985
- Şaban Pabucu Yarım - 1985
- Kurbağalar - 1985
(HABER MERKEZİ)