Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Chirstchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, iki camiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin adını asla anmayacağını belirtti.

BBC'nin haberine göre 38 yaşındaki İşçi Partili Başbakan Jacinda Ardern, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu terör eylemiyle birçok şeyin peşindeydi, bir tanesi de kötü şöhretti. Bu yüzden onun adını zikrettiğimi asla duymayacaksınız." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinden de saldırgandan ziyade saldırıda hayatını kaybeden kişilerin isimlerini söylemelerini isteyen Ardern, "O bir terörist. Bir suçlu. Aşırılıkçı. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak." dedi.

Ardern, Facebook ile iletişim içinde olduklarını, saldırının videosunun kaldırılmasına yönelik çabaları hakkında bilgi aldıklarını belirtirken, videonun hâlâ internet ortamında var olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, videonun yayınlandığı platformların "postacı değil yayıncı" olduklarına, dolayısıyla sorumlu davranmaları gerektiğine işaret etti.

Jacinda Ardern ayrıca "Yeni Zelanda'da silah yasası reformlarının 10 gün içinde açıklanacağını, istihbarat ve güvenlik kuruluşlarının terör saldırısı riskini tespit etmekteki başarısızlığıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü" vurguladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, parlamentoda Müslüman toplum liderleriyle de bir araya geldi.

CHRISTCHURCH'TE GÜNLÜK YAŞAM

Bu arada Christchurch'te hayatın normale döndüğü gözlenirken, kurbanların tedavi edildiği hastane yakınındaki sokaklar dört günün ardından trafiğe açıldı.

Dün akşam kentte farklı okullar ve bölgelerden binden fazla öğrenci, Nur Camisi'nin karşısındaki parkta toplandı. Gün batımında parkta toplanan öğrenciler kurbanlar için mum yaktı ve geleneksel bir Maori şarkısı söyledi. (DIŞ HABERLER)

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