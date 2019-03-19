Yeni Zelanda’dan mitingde saldırı videosunu izleten Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda yerel seçim mitinglerinde, Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının görüntülerine yer vermesine Yeni Zelanda’dan tepki geldi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, bulanıklaştırılan ancak silah seslerinin net şekilde duyulduğu görüntülerin yayınlanmasının yurt dışındaki Yeni Zelandalıları tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tattant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısını sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlamış, sosyal medya şirketlerine görüntünün yeterince hızlı kaldırılmadığı gerekçesiyle tepki yağmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim sebebiyle düzenlediği mitinglerinde katliamdan bazı görüntüleri yayınlamış, saldırganın sosyal medyada paylaştığı 74 sayfalık “manifesto”dan bazı bölümlere de yer vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saldırının ardından gittikleri Yeni Zelanda’da temaslarda bulunuyor.

Erdoğan katliam görüntüleri üzerinden seçim çağrısı yapıyor

"BU HİÇ ADİL DEĞİL"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bir araya geldiği Çavuşoğlu ve Oktay’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıya ilişkin görüntüleri seçim kampanyasında kullanmasının yanlış olduğunu söylediğini belirtti. Peters, “Saldırganın Yeni Zelanda vatandaşı olmadığını düşünecek olursak, bu ülkeyi temsil etmeyen her türlü şey Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğinin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlarımızı tehlikeye atıyor. Bu hiç adil değil” diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Oktay, Yeni Zelanda’yı ziyaretleri sırasında saldırda yaralanan Türkiyeli yurttaşları da ziyaret etti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Yeni Zelanda’nın imajının çarpıtılmaması gerektiği mesajını verdiğini belirtti. Winston Peters, “Biz özgür ve açık bir toplumdan yanayız. Bu felakete biz yol açmadık, onlar da bunu net şekilde anladılar” diye konuştu.

KATLİAMIN TÜRKİYE'YE YÖNELİK OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Yeni Zelanda’daki saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çanakkale Savaşı’nın 104. yıl dönümü anma törenlerinde Çanakkale’de yaptığı konuşmada da gündemindeydi. Erdoğan saldırıyı, “Türkiye’ye yönelik daha büyük bir saldırının parçası” olarak niteledi.

Erdoğan, "Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Kininizin ve nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman'ı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü de anladık. Bu bireysel bir olay değil, örgütlüdür” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacamızdan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 50 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda saldırganı Brenton Harrison Tarrant kimdir?