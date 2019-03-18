Kazım Kızıl dahil 24 kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret" davası görüldü

Belgeselci ve video aktivist Kazım Kızıl’ın da aralarında bulunduğu 24 kişinin “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet” ile yargılandığı dava 19 Haziran'a ertelendi.

16 Nisan referandumunun ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “gösteri ve yürüyüş leri kanuna muhalefet” ile suçlanan 24 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin bilgisine göre bir önceki duruşmada istenen bilirkişi raporunu inceleyen savunma, raporda suçu tespit edilemeyen Baran Ateş, Kazım Kızıl ve Özgür Mert için beraat talebinde bulundu. Karar duruşması 19 Haziran saat 10:00'a ertelendi. (HABER MERKEZİ)