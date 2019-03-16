Erdoğan'ın Şırnak'a "Geçen yıl verdik" dediği doğal gaz bu yıl geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Şırnak mitinginde "Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğal gazı verdik mi? Başladık mı kullanmaya? Memnun musunuz? Düğmeye basınca ev ısınıyor mu?" diye sormuş ve kitleden "Evet" yanıtı almıştı. Fakat belediyeye kayyım olarak atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu'nun bugün yaptığı açıklama, kent merkezinde doğal gaz kullanan ev olmadığını ortaya koydu.

Erdoğan 11 Mart'ta düzenlediği mitingde "Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğal gazı verdik mi? Başladık mı kullanmaya? Memnun musunuz? Düğmeye basınca ev ısınıyor mu? Eskiden ne yapıyorduk bodrumdan kömürleri alıyorduk değil mi? O ne yorgunluktu, o ne kirlilikti. Bunlar kalktı" demiş, mitinge katılan kitleden "Evet" sesleri duyulmuştu.

TEMELLİ: TAŞIMALI MİTİNGLER İFŞA OLDU

15 Mart'ta Konya'da partisinin mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise bu diyalog için “Şırnak’a gitmiş, fıkra gibi, diyor ki Şırnaklılara ‘doğal gazla iyi ısınıyorsunuz değil mi?’ Aşağıdan da diyorlar ki ‘evet’. Şırnak’ta doğal gaz yok. Şırnak’ta doğal gaz olmadığını kendi bilmiyor, fakat aşağıda da Şırnaklı yok. Dolayısıyla bu taşımalı mitingler artık ifşa oldu. Kendilerini aldatmaya devam etsinler" ifadesini kullanmıştı.

93 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI KENT MERKEZİNDE SADECE 200 EVE DOĞAL GAZ VERİLDİ

Şırnak'a kayyım olarak atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamayla BOTAŞ'ın Şehri Nuh Mahallesi ve Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 200 daireye doğal gaz vermeye başladığını duyururken kentte daha önce doğal gaz olmadığını doğrulamış oldu. "Bu yıl sonu itibariyle Şırnak'ın yüzde 25'ine doğal gazı vermeyi düşünüyoruz" diyen Bedirhanoğlu, "Başta üniversitemiz olmak üzere, sanayi sitesi, toplu konutlarımız ve üniversitemizin içindeki konutlar şu anda aktif olarak doğal gaz kullanımına başladı. Yaklaşık 200 ev aktif kullanıcı olarak doğal gazdan yararlanmaktadır. Bunun dışında da bin 50 konutumuza doğal gaz arzı sağlanmış durumdadır" dedi.

2018 TÜİK verilerine göre Şırnak merkezde 93 bin 431 kişi yaşıyor. TÜİK'in ortalama hane halkı büyüklüğü istatistiklerine göre Şırnak'ta bir hanede 6,43 kişi yaşıyor. Bu verilere göre Şırnak merkezde 15 bine yakın hane bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

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