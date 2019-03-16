AKP'li Menderes Belediyesinde grev kapıya dayandı

AKP'li Menderes Belediyesinin yüzde 11 oranında zam dayatması grev seslerinin yükselmesine neden oldu. Belediye önünde eylem yapan Belediye İş, enflasyon oranının altında zamma imza atılmayacağını vurguladı.

3 GÖRÜŞME YAPILDI, ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İzmir Menderes Belediyesinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube ile belediye bürokratları arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine arabulucu süreci devreye girdi. Ocak ayında başlayan sözleşme sürecinde üç oturum yapıldı, oturumlarda 18 maddede anlaşma sağlanamadı. 72’si kadrolu 300 civarında işçi, enflasyon oranı olan yüzde 20'nin üstünde zam talep ederken belediye yüzde 11 önerdi. Ayrıca işçilerin iki ikramiyesi ve üç bayram primi de ödenmemiş durumda. Arabulucu süreci 21 gün sonra devreye girecek ve anlaşma sağlanamazsa nisan ayında greve çıkılabilecek.

"SÜREÇ, BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT SOYLU'NUN UZLAŞMAZ TUTUMU NEDENİYLE TIKANDI"

Menderes Belediyesinin tutumu belediye önünde yapılan eylemle protesto edildi. Belediye önünde işçilere açıklama yapan Şube Başkanı Metin Şanlı, enflasyonun altında bir rakama imza atmayacaklarının altını çizerek "Sendikamızın bütün iyi niyetli çabalarına ve samimiyetine karşın Menderes Belediyesinde toplu sözleşme sürecimiz Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun tek taraflı, uzlaşmaz tutumu nedeniyle tıkanmıştır. Sayın Soylu’nun bu uzlaşmaz tutumu, toplu sözleşme sürecimizi geri dönülmez bir noktaya doğru sürüklemektedir. Çünkü yasal olarak toplu sözleşme sürecinde uyuşmazlık tutanağının tutulması aşamasına gelinmiştir. Hiç kimse bizleri hakkımızı aradığımız için 'siyaset yapmakla' suçlamasın. Menderes Belediyesi işçisi seçim değil geçim derdindedir, ekmek derdindedir" dedi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

TİS sürecinde anlaşmadan yana olduklarını ifade eden Şanlı "Biz sadece alın terimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Bizlerin sabrını test edenler, yanlış yapıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ülkemizin gerçeklerini de yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da çok iyi biliyoruz. 2019 yılı asgari ücret artışı yüzde 26,06. Şubat 2019’da TÜİK’in açıkladığı Aralık 2018 enflasyonu yüzde 20,30. Gerçek enflasyon dediğimiz, çarşı-pazar enflasyonu yüzde 30’un da üzerindedir. Sayın Soylu, bu ekonomik gerçekler ortadayken yıllardır Menderes’e emek veren, alın teri döken, her türlü fedakarlığı yapan işçi kardeşlerinize yaptığınız yüzde 11’lik teklif, ekonomik gerçekliklere, sizin 'kardeşlik' hukukunuza sığar mı?" dedi.

"MENDERES İŞÇİSİ HUZURSUZ"

Menderes Belediyesi emekçilerinin huzursuz olduğunu ifade eden Şanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler üyelerimizin daha huzurlu ve verimli bir şekilde çalışmalarını, üretmelerini, Menderes halkına daha da iyi hizmet vermelerini istiyoruz. Geleceği konusunda kafasında belirsizlikler olan, hayat pahalılığından, zamlardan bunalan üyelerimizin daha iyi hizmet vermesi beklenemez. Menderes Belediyesi işçileri de Menderes halkı da böyle bir belirsizliği adaletsizliği hak etmiyor. Elbirliğiyle bu sorunu çözmeliyiz. Sayın Soylu, Menderes’te toplu sözleşmeye değil, mutlu sözleşmeye imza atın. Kardeşliğinizi gösterip, enflasyonun geldiği noktaya bakıp, elinizi vicdanınıza koyup sözleşmeyi masada bitirin. Unutmayın ki sözleşmeye atacağınız imza, iş barışına, huzura ve alın terinin hakkına atılacak imza olacaktır.” (İzmir/EVRENSEL)