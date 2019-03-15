ORÇEV: Deniz dolgu projesine karşı hukuk mücadelemiz sürecek

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), İlkadım Anıtı yanında yapılan kafeterya inşaatına ve dolgu üzerinde deniz kenarına yapılan otoparka tepki gösterdi. Dernek, projeye karşı dava açıyor.

İlkadım Anıtı önünde yapılan basın açıklamasını okuyan ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, otoparkın yeşil alana dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

"DOLGU İSTEMİYORUZ"

Gönül, kıyıları doldurmasının yanlış olduğunu belirterek “İskeleden başlatılan dolgunun yasa dışı, projesiz olduğunu söylemiştik. Engellemeye çalıştık, gözaltına alındık. Yasa dışı deniz dolduruluyor diye kaç kez suç duyurunda bulunduk, dikkate almadılar. Ayrı ayrı dört dava açtık. Yasa dışı çalışmalar ortaya çıktı, ısrarlı mücadelemiz sonucu Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne kaçak dolgu yaptığı için 74 bin TL para cezası kesildi" dedi.

Kaçak dolgulara yasal kılıf bulmaya çalıştıklarını belirten Gönül, "Yeni dolgu alanlarıyla ÇED süreci başlattılar. Yapılan yerler için nasıl ÇED alınıyor onu da anlamak mümkün değil. Yapılan kaçak dolgulara ek dolgular planlandı. Teleferik önündeki kumsal, Otopark-Bülbül Deresi arası doldurulacak. Durugöl Mahallesi’nde tartışmalı 'Durugöl' bölgesi ile yağ fabrikasının kumsalından Melet ırmağına kadar dolgu yapılacak; Melet Irmağı’nın ağızına 30 metre eninde 540 metre ve 700 metrelik mendirek yapılacak. Civil Deresi ağzına yapılan mendireğin içleri doldurulacak, ranta açılacak. Yani kıyılar ve ırmaklarımız taşla, betonla doldurulacak” ifadelerini kullandı.

"DAVA AÇTIK, AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sahil dolgusunun kaçak olduğunu vurgulayan Gönül, “Denizimizi, kumsalımızı yok etmelerine seyirci kalmıyoruz. Dün yasa dışı-kaçak dedik, karşı çıktık; şimdi de yanlış yapıyorlar diye karşı çıkıyoruz. Şehrin güzelleştirilmesinin yolu doğallığı korumakla olur. Bu proje yok etmeye, rant elde etmeye odaklıdır. Kabul etmiyoruz. Bu projeye de dava açıyoruz. Hem hukuksal hem de kamuoyu oluşturma yönündeki mücadelemiz sürecek” dedi.

"ADAYLAR NE DİYOR?"

Belediye başkan adaylarına da seslenen Gönül, “Buradan belediye başkanlığına aday olanlara sesleniyoruz. Kazandığınızda projeyi durdurup geri çekecek misiniz? Yani iptal ederek kıyılarımızı koruyacak mısınız? Dolgu üzerindeki otoparkı kaldırıp burayı yeşil alana dönüştürecek misiniz?” sorularını yöneltti, kişilere ve örgütlere seslerini yükseltme çağrısı yaptı.

PAZARTESİ MAHKEME VAR

Mahkemelerinin devam ettiğini söyleyen Gönül, “Sahilde dolgu ve projesiz olarak yıkılan tenis kort ve Tayfur Gürsoy yapılmak istenen projeye yönelik açtığımız davayı Samsun İstinaf Mahkemesi Ordu İdare Mahkemesi’ne kararı gönderdi. 20 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te davamız devam edecek” dedi

Basın açıklamasından sonra sahil dolgusu projesi hakkında bildiri dağıtımı yapıldı. (Ordu/EVRENSEL)

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