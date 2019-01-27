ORÇEV dava açtı, ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi

“Gülyalı Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı ve Kum Tutucu Mendirek İnşaatı Tesisi” projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararına yönelik açılan davada mahkeme iptal kararı verdi. Yaşam savunucuları, projenin sorunları daha da çoğaltacağını, barınağın daha da daralacağını söylüyordu.

Süreçle ilgili açıklama yapan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül, “Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017 yılında ‘Gülyalı Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı ve Kum Tutucu Mendirek İnşaatı Tesisi’ projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermişti. Gülyalı balıkçılarının bir kısmıyla Ordu Çevre Derneği olarak projeyi inceledik, projenin sorunları daha da çoğaltacağını, uygulama sırasında alınacak önlemlerin yetersiz olduğunu, hatta barınağın daha da daralacağını görerek ÇED kararının iptali için Ordu İdare Mahkemesi’ne dava açtık. Mahkeme de geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporunu inceledikten sonra davacıları haklı bularak ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti” dedi.

MAHKEME: PROJEDE AÇIKLAYICI BİLGİ YOK

Gönül, “Mahkeme, projenin uygulanacağı denizel alanda yer alan bitki, balık, omurgasız canlıların projeden nasıl etkileneceği ve etkilenme derecesi konusunda projede hiçbir bilgiye yer verilmediğine dikkat çekti. Yine evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, atık pil ve akümülatörlerin bölgeye zarar vermeden nasıl uzaklaştırılacağı konusunda da projede net ve açıklayıcı bir bilgi bulunmadığını vurguladı. Yapılacak dolgu ile birlikte denizin kum toplama ihtimali yüksek olup barınak giriş ağız kısmında teknelerin giriş ve çıkış yapması zorlaşacağına dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

“Balıkçı barınağının daha kullanılır olması için eksikliklerin giderilmesi gerektiğini hep söyledik” diyen Gönül, “Barınağı darlaştıran proje yerine, barınağın kum tutmasını engelleyen çalışmanın yanında barınakların da daha kullanılabilir hale getirecek bir proje ile yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı. (Ordu/EVRENSEL)