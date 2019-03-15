CHP'li Ömer Fethi Gürer: Felsefe öğretmenleri atama bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, felsefe öğretmenlerinin atama beklentilerini TBMM gündemine taşıdı. Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl felsefe alanında 111 öğretmen atamasının yapıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, felsefe grubunda kadrolu öğretmen sayısının ise 3 bin 749 olduğunu bildirdi.

Gürer, 90 binden fazla öğretmen açığı olan ve 400 bin civarında atama bekleyen öğretmenin bulunduğu ülkemizde, felsefe gurubunda atama bekleyen öğretmenlerin beklentilerini, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2018 yılında felsefe öğretmenliği mezunları ile yapılan atamaların sayısı kaçtır? 2019 yılı için felsefe öğretmenleri ataması yapılması planlanmakta mıdır? 2018 yılı sonu itibariyle ortaöğretimde kadrolu olarak çalışan felsefe öğretmeni sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Önergeye yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, alanların ihtiyaçlarına göre atama yapıldığını belirterek, “Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 2019 yılında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere belirlenen alanlar 16/11/2018 tarihli resmî internet sayfamızdaki duyuruda belirtilmiş olup Felsefe alanına 155 kontenjan ayrılmıştır. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarına 2018 yılında Felsefe alanına atanan öğretmen sayısı 111 olup Felsefe alanında kadrolu statüde (24.01.2019 tarihi itibariyle) görev yapan öğretmen sayısı (eğitim kurumu yöneticileri dâhil) 3.749'dur” açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLER KENDİ ALANI DIŞINDAKİ İŞLERDE ÇALIŞIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizde 90 binden fazla öğretmen açığının bulunduğuna dikkat çekti. Buna rağmen 400 bin civarında öğretmenin atama beklediğini vurguladı. Gürer, "Başta Felsefe Grubu olmak üzere bazı alanlarda ayrılan kontenjan miktarının çok düşük olması, bu alanda beklenti içinde olan genç öğretmenlerimizin umutlarını kırmakta, pek çok felsefe grubu mezunu olan öğretmen adayı özel sektörde kendi alanı dışındaki alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Marketlerde tezgahtarlık yapan felsefe öğretmenleri bile var" dedi.

Türkiye’deki lise sayısının 11 bine yaklaştığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde lise sayısı kadar bile kadrolu felsefe öğretmeni yok. 11 bin lisesi bulunan ülkemizdeki kadrolu felsefe öğretmeni sayısı 3 bin 749. Buna göre binlerce lisede felsefe öğretmeni de bulunmuyor. Ayrıca her yıl 20 bine yakın öğrenci felsefe grubu öğretmenliğinden mezun oluyor ve bunların sadece 100-150’sinin ataması yapılıyor” diye konuştu.

METAL TEKNOLOJİLERİ ALANINDA 9 ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Öte yandan Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği bir başka yazılı soru önergesinde ise metalürji teknolojisi mezunu öğretmenlerin atamalarıyla ilgili istatistiki bilgilerin açıklanmasını istedi.

Gürer, “2018 yılı sonu itibariyle metalürji teknolojisi ve malzeme mühendisliği bölümü mezunlarından atama yapılmış mıdır? 2019 yılı atama yapılması düşünülmekte midir? 2018 yılı sonu itibariyle metalürji teknolojisi ve malzeme mühendisliği mezunlarının sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018 yılında Metal Teknolojisi alanında 9 öğretmenin atamasının yapıldığını, 2019 yılında ise bu alan için 8 kontenjan ayrıldığını bildirdi.

Gürer, MEB’in öğretmenler arasında da önemli ayrımlar yarattığını belirtip, “MEB, kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici öğretmenlerle öğretmenler arasında özlük hakları ve ücretler arasında önemli farklılıklar yaratmıştır. Atanamayan atama bekliyor, atanan hakkını alamıyor ve bu sistemden iyi eğitim bekleniyor. Nasıl olacak?” dedi. (HABER MERKEZİ)

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