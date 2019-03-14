‘Kürt’üz’ dediği için öldürülen Sakçı cinayeti davası yarın görülecek

“Kürt’üz” dedikleri için oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Kadri Sakçı davasının ilk duruşması yarın Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Dosyada, sanık Hikmet Usta “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İddianameyi hazırlayan savcıya göre Hikmet Usta, Kadri Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı’ya alkolün etkisiyle saldırdı

İddianamede olay günü saat 20.00 sıralarında Hikmet Usta’nın alkollü bir şekilde Burhan Pehlevan’ın kıraathanesine giderek, kıraathane önünde bulunan boş bir masaya oturduğu, ardından Recep Eş’i arayarak alkollü olduğu ve kendisini bulunduğu yere gelerek almalarını söylediği iddia edildi. İddianamede, Hikmet Usta’nın oturduğu kahvehane masasında alkolün etkisiyle Suriyelileri kastederek çevreye hakaretlerde bulunduğu, bu sırada Kadri Sakçı’nın da olay yerine geldiği tanık Erol Kapan ile kahvehane önünde sohbet etmeye başladığı vurgulandı.

Hikmet Usta’nın çevreye yönelik hakaretlerine devam ettiği ve bulunduğu masadan kalkarak Burhan Sakçı ve Kadri Sakçı’ya “Siz Suriyeli misiniz?” şeklinde soru sorduğunu belirten savcı, Kadri Sakçı’nın Hikmet Usta’ya “Hayır biz Suriyeli değiliz” şeklinde cevap verdiğini, bunun üzerine şüpheli Hikmet Usta’nın oturduğu masaya geri döndüğünü, akabinde Kadri Sakçı’ya hitaben “Dağılın buradan” diyerek küfürler ettiğini ifade etti. İddianamede olayın büyümesinin ardından Hikmet Usta’nın silahını çıkararak Kadri Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı’yı hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

VALİLİK ‘KÜRTLERLE İLGİSİ YOK’ DEMİŞTİ

Olay yaklaşık bir hafta sonra basına yansımıştı. O güne kadar herhangi bir açıklama yapmayan Sakarya Valiliği, olayın basına yansımasının ardından açıklama yapmıştı. Olayın Kürtlük ile bir alakasının olmadığını ileri süren valilik, adli bir vaka olduğunu iddia etmişti. Kadir Sakçı’nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, Sakarya Valiliği’nin bu yönlü açıklamasını reddetmişti. AKP'li birçok yetkili de olayın üzerini örtmek ve Sakçı'nın Kürt olduğu için öldürülmediğini savunmak için ailenin evine gitmişti.

Olayda öldürülen Kadri Sakçı’nın kardeşi Sabri Sakçı’nın da, 2006 yılında da aynı şekilde sokak ortasında vurulduğu öğrenilmişti. (Sakarya/MA)

Sakçı: Valiliğin 'Suriyeli, Kürt lafları yok’ açıklaması gerçek değil