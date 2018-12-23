23 Aralık 2018 10:05
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 08:31

Sakarya'da ırkçı saldırı: Baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi altında

Sakarya’da ırkçı saldırıya uğrayan Kadir Sakçı hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu B.S. hastanede tedavi altında.

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Sakarya'da ırkçı saldırı: Baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi altında

Fotoğraf: MA

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    Sakarya’da ırkçı saldırı sonucu 43 yaşındaki Kadir Sakçı hayatını kaybederken aynı saldırıda ağır yaralanan oğlu 16 yaşındaki B.S. de hastanede tedavi altında tutuluyor.

    Olay, 16 Aralık Pazar günü Sakarya’nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde meydana geldi.

    SALDIRGAN, ‘KÜRT MÜSÜNÜZ, SURİYELİ Mİ’ DİYE SORDU

    Rûdaw’da yer alan habere göre, Kadir Sakçı oğlu B.S.’nin kıraathane önünde, H.U. ve yanındakiler tarafından önleri kesildi.

    Kürtçe konuşan baba ve oğula “Kürt müsünüz, Suriyeli mi?” diye soran H. U., baba ve oğlun “evet Kürt'üz” demesi üzerine “zaten sizi sevmiyorum” diyerek belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

    Olayda yaralanan baba-oğul Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kadir Sakçı yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan oğlu B.S.’nin ise tedavisi devam ediyor.

    VALİLİK: ETNİK BİR NEDENİ YOK

    Sakarya Valiliği’nden olayla ilgili açıklama geldi. Valilik, "Meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak ‘etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı yaratılmaya çalışılmasının’ gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

    GERGERLİOĞLU: VALİLİĞİN AÇIKLAMASI YANLIŞ

    HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise olayı araştırdıklarını ve Sakarya Valiliğinin açıklamasının yanlış olduğunu belirterek "Büfeden alkol verilmeyen kisi küfredince berberde çalışan genç 'amca ayıptır, küfretme' diyor. Şahıs 'sen karışma lan Kürt' diyerek silahını ateşliyor, baba oğlunun önüne atlıyor ve ölüyor, genç yaralanıyor. Nefret bariz" ifadelerini kullandı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Saldırının ardından Bursa’ya kaçan saldırgan Bursa’da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre saldırgan H. U., “Olay esnasında sarhoştum, hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.

    ‘İKTİDARIN DİLİ SALDIRI ZEMİNİ YARATIYOR’

    HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, yaptığı yazılı açıklamayla Sakarya’daki ırkçı saldırıyı kınadı.

    AKP-MHP ittifakının uyguladığı ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı politikalarının ortak yaşam zeminini dinamitlediğine dikkat çeken Oluç, Kürt fobisi ve düşmanlığı üzerinden yükseltilen söylemin ülkeyi tehlikeli bir noktaya sürüklediğini belirtti. Kürtçe konuşmayı ve Kürt olmayı cinayet gerekçesi yapan saldırganın zihniyeti ile Meclis’te Kürtçe bir cümleye dahi tahammülsüzlük gösterenlerin arasında herhangi bir fark olmadığına vurgu yapan Oluç, “Bu ülkede farklı kültürlere, anadillere, inançlara ve etnik aidiyetlere sahip olan halklarımız eşit ve demokratik bir ortamda bir arada yaşama kararlılığını sürdürecektir. Kimsenin yok sayılmadığı, kimseye üstünlük taslanmadığı eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi tüm ırkçı anlayışların panzehiridir” dedi.

     

    #BENDEKÜRDÜM TT OLDU

    Saldırının haberi sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter'da #BendeKürdüm etiketi trend konular listesine girdi. Paylaşılan kimi mesajlar şöyle:

    (HABER MERKEZİ)

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