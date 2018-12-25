Sakçı: Valiliğin 'Suriyeli, Kürt lafları yok’ açıklaması gerçek değil

Melike CEYHAN

Kürtçe konuştukları için oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Kadir Sakçı’nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, “Valilik 'Suriyeli, Kürt lafları yok' demiş. Bu laflar var. Benim yeğenim anlatıyor bunu. Adam böyle demese çocuk bu lafları nereden çıkaracak” dedi. Sakçı, aynı zamanda saldırgana yardım eden bir kişinin daha olduğunu söyledi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Yenimahalle’de Kürtçe konuştukları için silahlı saldırıya uğrayan Kadir Sakçı olaydan bir saat sonra yaşamını yitirirken, oğlu Burhan Sakçı ise üç gün kaldığı yoğun bakımın ardından bugün (25 Aralık) akşam saatlerinde taburcu oldu. Kadir Sakçı’nın cenazesi ise Yeni Mahalle’de bulunan mezarlığa defnedildi.

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‘VALİNİN AÇIKLAMASI GERÇEK DEĞİL’

Sakarya'da yaşanan olay yaklaşık bir hafta sonra basına yansıdı. O güne kadar herhangi bir açıklama yapmayan Sakarya Valiliği, olaya basına yansıdıktan sonra açıklama yaptı. Olayın Kürtlük ile bir alakasının olmadığını ifade eden Valilik, olayın adli bir vaka olduğunu ileri sürmüştü. Kadir Sakçı’nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, Sakarya Valiliğinin bu yönlü açıklamasını reddetti.

Sakçı, kardeşinin öldürülmesi olayında elde ettikleri bilgileri şöyle anlattı: Kardeşim akşam namazına kadar benimle birlikte oturdu. Çocuğu çarşıda çalışıyordu. Onu almaya gitmişti. Tanımadığımız biri gelmiş ve siz ‘Suriyeli misiniz?’ diye sormuş. Kardeşim, ‘Hayır biz Kürt’üz’ demiş. Adamın aklından neler geçti bilmiyoruz. Sonra silahını çıkarıp vurmuş. Kardeşimi olaydan bir saat sonra kaybettik. Kameradan her şey görünüyor zaten. Valilik Suriyeli, Kürt lafları yok demiş. Bu laflar var. Benim yeğenim anlatıyor bunu. Adam böyle demese çocuk bu lafları nereden çıkaracak.”

Kadir ve Burhan Sakçı’yı vuran kişinin ifadesinde de “Suriyeli misiniz siz? Gidin buradan” dediğini hatırlatan Sakçı, “Kardeşimi vuran o caninin ifadesine göre, kardeşim de ‘biz Kürt’üz Türkleri sevmiyoruz’ demiş. Öyle bir şey yok. Tanıklar, oğlu, hepsi görmüşler. Kendisini haklı çıkarmak için böyle bir ifade vermiş” diye belirtti.

‘YARDIM EDEN DOLAŞIYOR’

Olayda başka bir kişinin daha olduğunu ve titizlikle araştırılmasını isteyen Sakçı, “Ateş eden adamın yanında olan arkadaşı önce arada duruyor. Vuranı iteliyor. Ateş eden, kardeşimi ve yeğenimi vurduktan sonra o kişiyle birlikte kaçıyor. Ve 4 ilden geçiyorlar. Sadece vuran kişiyi yakaladılar. Diğeri elini kolunu sallayarak geziyor. Bu bizi tatmin etmiyor. Savcı, emniyet bir zahmet kameraları incelesin. Eğer aynısını ben yapsaydım beni de, kardeşimi de, babamı da alırlardı. Siz cinayet yardım yataklık yaptınız derlerdi. O kişinin de ceza alması gerekiyor” diye konuştu.

Olay esnasında yaralanan Burhan Sakçı da, olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre, kaymakamın aileyi aradığı ve polisin eve gelerek ailenin önde gelenleriyle konuştuğu öğrenildi. Aile, görüşmenin içeriğine dair konuşmak istemedi.

Olaya tanıklık eden kahve işletmecisi konuya ilişkin konuşmak istemezken, büfe işletmecisi ile diğer tanıklar da ağız birliği ırkçı saldırıyı reddetti. (Sakarya/MA)