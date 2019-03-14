4 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesinde gemide kesim yaparken 4 metre yüksekten düşen Rıdvan Arzuman adlı işçi yaralandı.
Fotoğraf: Evrensel
İzmir’in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesinde gemide kesim yaparken 4 metre yüksekten düşen Rıdvan Arzuman yaralandı.
Temurtaşlar isimli şirkete bağlı çalışan işçiler, Kalkavan Group’a ait gemide kesim yaparken, işçilerden Rıdvan Arzuman, 4 metre yükseklikten alt kata düşerek yaralandı. Kaburgalarında kırık oluşan Arzuman ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arzuman’ın iş arkadaşları da hep beraber hastaneye geldi. Arzuman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Temurtaş’ta çalışan işçiler üst araması ve ücretlerin geç yatırılması sebebiyle 28 Ocak’ta bir gün iş durdurmuştu. Daha sonra sendika tartışmaları başlamış, patron işçileri işten atmakla tehdit etmişti. (İzmir/EVRENSEL)
Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
Aliağa'da sanayi büyürken işçiler ölüyor