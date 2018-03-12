Aliağa gemi sökümde iş cinayeti

İzmir Bakırçay havzasında son 10 gündür üst üste yaşanan iş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Aliağa'da bir işçi feci şekilde can verdi.

İzmir Bakırçay havzası son 10 gündür art arda yaşanan iş cinayetleriyle gündeme geldi. En son Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde yaşanan iş cinayetinde Servet isimli bir işçi feci şekilde can verdi.

Aliağa’da bulunan Anadolu Gemi Söküm’de çalışan Servet Özkaya, geçtiğimiz pazar günü iş makinesinin tekerine hava sıkarken, jantın fırlaması sonucu yaşamını yitirdi. Feci şekilde can veren işçinin cenazesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, buradan memleketi Muğla’ya gönderildi.

Geçtiğimiz 10 gün içinde aynı havzada bulunan Kocaer Haddecilik’te vinç devrilmesi ile 2 işçi yaralanmış (2 ay önce bir işçinin öldüğü fabrika), Denizciler Döküm’de 52 yaşındaki Döküm Ustası Şafak Deliorman yaşamını yitirmiş, Sider Demir Çelik fabrikasında vinç halatının kopması sonucu 47 yaşındaki Mehmet Sait Akan ve 49 yaşındaki Mehmet Emin Arık can vermiş, Star Rafineri inşaatında ise bir işçi fırtınalı havada çalışmaya zorlandığı için 15 metreden düşerek ağır yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. (İzmir/EVRENSEL)

Sider Demir Çelik’te 2 işçi can verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 18:49

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