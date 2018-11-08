Van'da kayyım, Mavi Kent A.Ş.’ye 24 milyon TL fazla para vermiş

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Belediyelerin 2017 mali tablolarını inceleyen Sayıştay denetçileri, kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesinin işçilik hizmeti aldığı Mavi Kent A.Ş.’ye 23.981.914,03 TL üzerinde fazla para verdiğini tespit etti. Belediye durumu kabul ederken, şirket için ‘işçilik hizmeti dışında hizmeti yok’ diyen Sayıştay denetçileri ise durumu “Şirket borç ve zararları yıl içinde yapılan sermaye ödemesi işlemleriyle finanse edilmiştir” diyerek açıkladı. Belediyenin ise bütçesinde 95 milyon TL açık tespit edilmişti.

İŞÇİLİK HİZMETİ DIŞINDA HİZMET YOK

Van Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere şoför, temizlik ve destek personeli temini için Mavi Kent A.Ş. ile 2016 yılında sözleşme yapıyor. Bu kapsamda 346 işçi hizmet için işe alınıyor. 2017 yılının son ayında yayımlanan 696 sayılı KHK’ye kadar belediyelerin alt işveren ile yaptıkları sözleşmeler mevzuata aykırı olduğu için belediye meclisi tarafından alınan sermaye artırım kararları doğrultusunda işçi ücretleri ödeniyordu. Bu KHK ile bu durum sonlandırıldı. Ancak belediyenin 2017 mali tablolarını inceleyen Sayıştay denetçileri alt işverene yapılan işçilik ödemeleri ile ilgili çarpıcı bir veriyi tespit etti. Denetçiler, sadece işçilik hizmeti olan alt işverene fazladan 24 milyon TL civarında paranın yatırıldığına dikkat çekti. Söz konusu durum Sayıştay raporlarında şu ifadelerle yer aldı: “Mavi Kent A.Ş aracılığıyla belediyede çalışan işçilerin 2017 yılında toplam maliyeti 27.740.947,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Belediye Meclisi tarafından alınan sermaye artırım kararları doğrultusunda ise Mavi Kent A.Ş’ ne 51.722.861,23 TL tutarında nakdi sermaye ödemesinde bulunulmuştur. Belediye tarafından Mavi Kent A.Ş’ ne 2017 yılında aktarılan nakdi sermaye tutarı işçi maliyetlerinin 23.981.914,03 TL üzerindedir. 2017 yılında Mavi Kent A.Ş’ tarafından işçi hizmetleri dışında büyükşehir belediyesine herhangi bir hizmet ve ekonomik katkı sağlanmamış olmasına rağmen bu şirkete işçi maliyetlerinden 23.981.914,03 TL daha fazla nakit aktarımı yapılmıştır.”

BELEDİYE FAZLA PARA VERDİĞİNİ KABUL EDİYOR

Belediyesi verdiği cevapta verdiği fazla parayı kabul etti. Cevapta şu ifadeler kullanıldı: “Belediye Meclisinin Mavi Kent A.Ş. ile ilgili olarak almış olduğu 13.04.2016 tarihinde almış olduğu sermaye artımını gidilmiş, 2017 Yılında Belediyemiz tarafından Mavi Kent A.Ş.ne aktarılan 51.722.861,23 TL.nin tamamı sermaye payı olarak aktarılmıştır.”

ŞİRKETİN BORÇ VE ZARARLARI FİNANSE EDİLMİŞ

Belediye’nin verdiği cevap üzerine Sayıştay denetçileri ise şu ifadeleri kullandı: “2017 yılında Mavikent A.Ş. aracılığıyla çalıştırılan işçilerin Belediyeye maliyeti 27.740.947,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde aynı Şirkete 51.722.861,23 TL tutarında sermaye ödemesinde bulunulmuştur. Şirket borç ve zararları yıl içinde yapılan sermaye ödemesi işlemleriyle finanse edilmiştir.”

Kayyım belediyeleri borç içinde: Milyonlarca liranın akıbeti belirsiz

KAYYIM ATANAN 4 BELEDİYENİN BÜTÇESİNDE 281 MİLYON TL AÇIK

Fotoğraf: Pixabay

Kayyım atanan Van, Mardin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinin 2017 mali tablolarının inceleyen Sayıştay denetçileri, belediyelerin bütçelerinde 281 milyon TL açık tespit etti. Birçok belediyede ise denetim yapılmadığı için oralardaki durumlar bilinmiyor.

VAN’DA BÜTÇE AÇIĞI BORÇLANARAK KAPATILDI

Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesinde bütçe giderleri bütçe gelirlerinden; 95.372.277,83 TL fazla olup, bütçe açığı borçlanma yoluyla finanse edildi. Buna karşın bankalara olan borç ise faiziyle beraber 125.139.471,24 TL olduğu ifade edildi.

MARDİN’DE 71 MİLYON TL AÇIK VERİLDİ

Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda, belediyenin 2017 yılındaki giderinin bütçe gelirinden 71 milyon 642 bin TL fazla olduğu tespitine yer verildi. Raporda, belediye hesaplarındaki incelemeler sonucu tahsisli kullanılan veya kullandırılan binaların mali tablolarda yer almadığı belirtilerek, bunun da mali tablo doğruluğunu etkilediği ifade edildi.

DİYARBAKIR’DA BÜTÇE 115 MİLYON AÇIK

Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı için bütçesi 36,720,806 TL ise verdi. Uzun vadeli olarak bankalara yaklaşık 5 milyon TL borcunun olduğu dikkat çekiyor. Kayyım atanan Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi’nin ise 79,527,886,40 TL bütçesinde giderlerin fazla olduğu görülüyor. Söz konusu iki belediye için geçtiğimiz aylarda gelen şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından hesaplar incelemeye alınmıştı.

AĞRI’DA MAL ALIMI ARTTI, YARDIMLAR AZALDI

Kayyın atanan Ağrı Belediyesinde dikkat çekici bütçe açığı çıkmazken, mal ve hizmet alımının da yüzde 51 oranında artmanın meydana geldiği görülüyor. Buna karşı için hane halklarına yardımının ise bir önceki yıla oranla ciddi şekilde düştüğü gözüküyor. Raporda mal alımı için mevzuat hükümlerine göre parasal limitlerin 1.093.825,20 TL’yi geçemeyeceği hesaplandığı ancak 4.748.885,79 TL tutarında mal alımı yapıldığı, %10’luk limitin aşılarak %43,41’e ulaşıldığı ve aşan bu tutar için de Kamu İhale Kurulu’ndan görüş alınmadığı dikkat çekti.

İKİ BUÇUK MİLYON AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Öte yandan ise Sayıştay denetçileri, belediye tarafından 2017 sonu itibariyle tahsil edilen toplam 2.560.729,00 TL otopark ücretlerinin mevzuata aykırı bir şekilde amacı dışında kullandığı tespit ettiklerini ifade etti. Bulguda yer alan husus 2016 yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda da yer almasına ve belediye tarafından gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtilmesine rağmen söz konusu hata 2017 yılında da devam ettiği belirtildi. Belediye ayrıca Sayıştay raporlarında 675 bin TL toplu taşıma ücretlerini taşeron hesabına geçirilmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca 27 milyon TL borcunu mali tablolarda 7 milyon TL göstermişti.

BÜTÇE FAZLASI VAR AMA 4 MİLYON KAYIP

Kayyım atanan Hakkari, Şırnak, Batman illerinde ise pek bir bütçe açığı göze çarpmadı. Diğer yandan 14 milyon TL bütçe fazlası görülen Siirt ise, İller bankasından belediyeye sermaye olarak gönderilen 4 milyonun kaydına rastlanılmadı. Paranın akıbeti ise bilinmiyor.