Açlık grevi yapan 3 kişi tekrar gözaltına alındı

Leyla Güven’in, Öcalan’a yönelik tecridine karşı başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 127’nci gününde. Diyarbakır’da açlık grevi yapan ve serbest bırakılan 3 kişi tekrar gözaltına alındı.

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 8 Kasım 2018’de başlattığı ve tahliyesinin ardından evinde devam ettirdiği süresiz-dönüşümsüz açlık grevi, 127’nci günü geride bıraktı.

Aynı taleple Federe Irak Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde HDP Üyesi Nasır Yağız’ın eylemi 115, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş’in eylemi 89, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutukluların eylemi 90 gündür devam ederken, 1 Mart itibariyle cezaevindeki PKK ve PJAK’li tutuklular da açlık grevi eylemine dahil oldu.

HDP İL BİNASINA YİNE POLİS BASKINI

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile HDP Üyeleri Salih Cansever, İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih Tekin ve Bilal Özgezer’in 3 Mart’ta HDP Diyarbakır il binasında başlattıkları eyleme, 8 Mart’ta HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile HDP Üyeleri Abdulhalik Kurt ve Yusuf Ataş da dahil oldu. Açlık grevi eylemine 8 Mart’ta yapılan baskın sonucu HDP üyelerinden 4’ü tutuklanırken, 3’ü serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 HDP’li cezaevinde eylemlerini sürdürürken, dün sabah saatlerinde partinin il binasına düzenlenen baskında, gözaltında bırakıldıktan sonra eylemlerini sürdüren Abdulhalik Kurt, Yusuf Ateş ve Salih Cansever gözaltına alındı.

TAHLİYE EDİLENLER EYLEMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde açlık grevi eylemine başlayan Sedat Akın’ın tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde sürdürdüğü eylem 68’nci gününde. Gurbet Ektiren de Bakırköy Cezaevinde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevi eylemini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde sürdürüyor.

BAKANLIĞA DİLEKÇELİ BAŞVURU

Diğer yandan HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kalkması ve her türlü görüş yasağının sona erdirilmesi istemiyle bir kez daha Adalet Bakanlığına dilekçe ile başvuruda bulunda. Öcalan, Bakanlıktan tecride son verme verilmesini istedi. (DiyarbakırMA)

HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 4’ü tutuklandı