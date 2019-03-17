HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 5’i tutuklandı

HDP Diyarbakır İl binasındaki açlık grevi eylemi gerekçesiyle 14 Mart’ta yapılan 3’üncü baskında gözaltına alınan HDP üyesi Yusuf Ateş de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı mahkeme, diğer HDP üyeleri Salih Cansever ve Abdulhalik Kurt’a ise ev hapsi vererek serbest bıraktı. Açlık grevi nedeniyle tutuklananların sayısı 5'e çıkmış oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl binasında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle milletvekili Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile parti üyesi Sevican Yaşar, Salih Cansever, İsmet Yıldız, Salih Tekin, Bilal Özgezer, Abdulhalik Kurt ve Yusuf Ateş’in başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi sırasında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklamıştı.

8 Mart’taki baskından sonra sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından ifadeleri alınan Abdulhalik Kurt, Yusuf Ateş ve Salih Cansever 12 Mart’ta serbest bırakılmış ve açlık grevi eylemine il binasında devam etmişlerdi.

Açlık grevi eylemine devam eden HDP üyeleri Salih Cansever, Abdulhalik Kurt ve Yusuf Ateş, 14 Mart’ta yapılan 3’üncü baskında tekrar gözaltına alındı.

14 Mart’tan bu yana Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan HDP üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü. Açlık grevi eylemine katıldıkları gerekçesiyle “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla ifadeleri alınan 3 kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Yusuf Ateş’i tutukladı, Cansever ve Kurt’a ev hapsi vererek serbest bıraktı.

İl binası ayın 3’ünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla basılmış ve gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (Diyarbakır/MA)