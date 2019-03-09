Polis, HDP Diyarbakır il binasınının kapısını kırdı: 7 gözaltı

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Binası’nda sürdürülen açlık grevine ikinci kez müdahale eden polis, binanın kapısını kırarak içeri girdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre akşam saatlerinde il binasının önüne çevik kuvvet yığan polis, milletvekillerinden Ebru Günay, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Selçuk Mızraklı, Semra Güzel ve Pero Dündar’ın kapı önünde kurduğu barikatı zor kullanarak çembere aldı.

Polis, HDP Milletvekili Ebru Günay'a "Darabayı söküp, kapıyı kırıp içeri girebiliriz. Bu yetkimiz var ama hoş olmaz. Bize yardımcı olun" dedi ve daha sonra kapı ve pencereleri kırarak içeri girdi.

Polis, HDP Milletvekili Ebru Günay'a "Darabayı söküp, kapıyı kırıp içeri girebiliriz. Bu yetkimiz var ama hoş olmaz. Bize yardımcı olun" dedi ve daha sonra kapı ve pencereleri kırarak HDP Diyarbakır İl Binasına girdi pic.twitter.com/NvHEzr92gr — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 8 Mart 2019

VEKİLLER DARBEDİLDİ

Bugün açlık grevine başlayan Van Milletvekili Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ı darbeden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. İl binasının kapısı ve pencereleri kırıldı. Milletvekili Ebru Günay, il binalarına giremediklerini ve içerideki arkadaşlarına ulaşamadıklarını söyledi.

Em li vir in! Faşizm kaybedecek biz kazanacağız! pic.twitter.com/WXNfAkRLWI — Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) 8 Mart 2019

10 KİŞİ AÇLIK GREVİNDEYDİ

Fotoğraf: MA

İl binasında, milletvekili Dersim Dağ, Tayip Temel, Murat Sarısaç ile parti üyesi Salih Cansever, İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih Tekin, Bilal Özgezer, Abdulhalik Kurt ve Yusuf Ataş, süresiz dönüşümsüz açlık grevini sürdürüyor. Polis, milletvekilleri dışındakileri gözaltına aldı.

BASIN YAKLAŞTIRILMIYOR

Fotoğraf: MA

Polis, basın çalışanlarını da il binasına yaklaştırmıyor.

5 GÜN ÖNCE DE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Açlık grevinin başladığı 3 Mart’ta da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla polis baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına almıştı. (HABER MERKEZİ)