CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Tunç Soyer işçilerle buluştu

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Genel-İş, KESK ve TÜMBEL-SEN’in üyeleri, emekçileriyle bir araya geldi.

Konak’taki buluşmada Tunç Soyer, şöyle konuştu: Bu kentin refahını sizin alın terinizle ve emeğinizle büyüteceğiz. Ben de bu refahı eşit olarak paylaştıracağım. Bu refahı adil olarak paylaştırmazsam akşam başımı yastığa koyduğumda uyuyamam” dedi.

Refahı büyütmek için demokrasinin, örgütlenmenin ve birlikte çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Soyer, “Akıl, vicdan ve cesaretimizi bileştirmek zorundayız. Emekçilerimize yalnızca işgüçleri nedeniyle değil, bize rehber olan düşünceleri için de derin saygı duyuyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz. Bu, tek kişinin hayali olamaz. Hepimizin hayali. Biz bunu hak ediyoruz. Ben size inanıyorum. Siz de bana inanın. Güzel günler göreceğiz. El ele, kol kola birlikte çalışacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)