13 Mart 2019 15:51

Aydın ve sanatçılardan hükümete açlık grevi çağrısı

Sanatçı, aydın ve siyasetçiler; açlık grevinin 126. günündeki Leyla Güven için hükümete çağrı yaptı.

Aydın ve sanatçılardan hükümete açlık grevi çağrısı

Fotoğraf: MA

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    Leyla Güven’in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eylemi 126’ncı gününde. Güven’in ardından 66 cezaevinde 331 tutuklunun başlatmış olduğu açlık grevi ise 88. gününde. Devam eden açlık grevleri ile ilgili çağrı yapan, siyasetçi, aydın ve sanatçılar, Güven’in itirazının barışa ve kardeşliğe uzatılmış bir el olduğunu belirterek hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

    ‘DAHA ÇOK SES ÇIKARMALIYIZ’

    Şair Nesimi Aday “Güven’in bu itirazı, aynı zamanda barışa ve kardeşliğe uzatılmış bir eldir. Barıştan yana olanların kıymetli bulduğu bu barış eli, savaştan yana olanların köhnemiş vicdanına uzanamıyor maalesef. Leyla Güven’in, her şeye rağmen hayatta kalarak mücadelesini sürdürmesini diliyorum” dedi.

    Açlık grevlerinin kritik bir aşamaya vardığını belirten Araştırmacı Yazar Cafer Solgun, “Hiç kimse hayatını yitirmemeli. Taleplerin muhatabı olan hükümet derhal harekete geçmeli” dedi.

    Oyuncu Orhan Aydın, “Direnerek ölmek erdemli bir durumdur belki ama asıl olan direnerek mücadeleyi büyütmektir. Bunun için Leyla Güven’in sesinin duyulması çok önemlidir” dedi.

    Sanatçı Rotinda, “Halk olarak özgür yaşamak için bu iradenin yanında olmalıyız” dedi.

    Sanatçı Özlem Gerçek, “Bu ülkede yaşanan tecride, baskıya, zulme, antidemokratik bütün uygulamalara karşı daha fazla ses çıkarmalıyız, daha fazla bir arada olmalıyız. Sesimizi, sözümüzü, birliğimizi yükseltmeliyiz” dedi.

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