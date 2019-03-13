Newroz programı Diyarbakır'da açıklandı: Tecride karşı alanlara

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bu yıl yapılacak Newroz kutlamalarını “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” şiarıyla gerçekleştirecek. 21 Mart Newroz programı bugün Diyarbakır’da açıklandı. Açıklamaya HDP’nin seçim ittifakı kurduğu Kürt partilerin temsilcileri ile HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli katıldı. Newroz’a çağrı deklarasyonunun Kürtçesi Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Türkçesi HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar tarafından açıklandı.

BASKILARIN EN YÜKSEĞE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM

Newroz’un tarihsel sürecinin anlatıldığı açıklamada, “Ortadoğu halklarının diriliş bayramı olan Newroz, 2631’inci kez kutlanacaktır” denildi.

Açıklamada, 2019 Newroz’unun "AKP-MHP bloğunun başta kayyım politikaları olmak üzere Kürt halkının iradesini kırıp özgürlük, demokrasi mücadelesinden koparmak ve Türkiye halklarına dayattığı baskıcı sistemi nihai noktaya vardırmak için tehditlerini, baskılarını en yükseğe çıkardığı bir dönemde gerçekleşeceği" belirtildi.

"AKP-MHP bloğunun, Kürt halkının kazanımlarına saldırarak, milliyetçiliği körükleyerek ciddi bir toplumsal kutuplaşma ve nefret çarkı yarattığı" belirtilen açıklamada, “Bugün halklar bahçesini, zenginliğimiz olan tüm farklılıkları, duyguları tekleştirmek isteyen ve bu uğurda devletin sahip olduğu bürokratik, ekonomik, askeri, medya ve sosyal tüm güçlerini seferber eden bir AKP-MHP iktidarıyla karşı karşıyayız. Fakat buna rağmen halkın direnişini kırmayı başaramamışlardır” ifadelerine yer verildi.

AÇLIK GREVLERİ KRİTİK AŞAMADA

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve siyasi tutuklular tarafından başlatılan açlık grevlerinin kritik aşamada olduğu belirten açıklamada, açlık grevindekilerin talebinin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması olduğu ifade edilerek, tecridin kaldırılması istendi.

"Newroz’da 2015’ten bu yana ağırlaştırılmış tecrit altında tutulan Öcalan üzerindeki bu hukuksuzluğun bitmesi talebinin haykırılacağı" belirtilirken "Öcalan üzerindeki tecridin kırılmasının, faşizmin yenilmesi, demokrasi ve özgürlüklerin önünün açılması" anlamına geleceği ifade edildi.

Açıklamada, “Tecrit ekonomik çöküntüdür, savaşa batmaktır, tarımın bitme noktasına gelmesidir, halkına karşı yalan politikasıdır, zenginlerin daha da zenginleşmesidir, işsizliğin büyümesidir, sofralarımızdaki ekmeğin küçülmesi, altından kalkamadığımız vergilerin devasa boyutlara varmasıdır. Tüm bunları Kürtlere şoven saldırılar ile ülkeyi kutuplaştırarak örtülemez. Çünkü var olma mücadelesi bugün her yerdedir” ifadelerine yer verildi.

YEREL SEÇİMLER İÇİN NEWROZ RUHU VURGUSU

AKP-MHP bloğunun saldırılarının sadece kültüre değil Kürtlerin iradesine dönük olarak da sürdüğü belirtilen açıklamada şunlar belirtildi: “Seçilmişlerimizi hedef alan, belediyelerimizi kayyımlarla gasbeden AKP-MHP bloğunun hedef aldığı ilk şey, Kürt kültürü ve kadın kurumları olmuştur. Kürt dil kurumlarını, Kürtçe kreşleri, Kürtlerin simge isimlerinin verildiği park, cadde ve sokak isimleri kaldıran, Kürtçe tabelaları söken kayyım saldırısına da Newroz’un direniş ruhu ile, 31 Mart tarihinde belediyelerimizi geri alarak gereken cevabı vereceğiz. Ulusal birliğe giden yolun önemli kilometre taşlarından biri olan Kurdi ittifak ile kayyım politikalarına en güçlü yanıtı vereceğiz.”

Yerel seçime de işaret edilen açıklamada, “Halkın, bu yıkım, talan, sömürü, haksızlık ve tekleştirme politikalarına karşı öfkesi, 31 Mart’ta irade beyanımıza dönüşecektir” denildi. Açıklamada halklara yapılacak Newroz kutlamalarına katılma çağrısı yapıldı.

TEMELLİ: ZULMÜ KABUL ETMEME GÜNÜ

Türkiye’nin Newroz’unu kutlayacaklarını belirten Temelli, “Fakat içinde bulunduğumuz koşullar kutlamadan çok zulme karşı bir direniş günü olacak. Bu zulmü kabul etmeme günü olacak. Bir kez daha güçlü bir şekilde tüm Türkiye iradesini ortaya koyacaktır. Ondan 10 gün sonra sandıklara, yerel seçimlere gideceğiz; irademizi sandıklara yansıtacağız. Bu iradeye sahip çıkarak, bu zulme bu şiddete ve savaş politikalarına dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı. (DiyarbakırEVRENSEL)

HDP’nin Newroz ve miting programı netleşti