Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 13 Mart 2019 Çarşamba
Yerel seçim gündemi, Mansur Yavaş hakkındaki iddialar, ekonomideki çöküş, ezan provokasyonu ve daha fazlası 'Ne Var Ne Yok'ta.
13 Mart 2019 09:00
Yerel seçim gündemi, Mansur Yavaş hakkındaki suçlamalar, "ezan düşmanlığı" provokasyonunun ardından süren tartışmalar, ekonomideki çöküş ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
13 Mart Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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