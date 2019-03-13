Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 13 Mart 2019 Çarşamba

Yerel seçim gündemi, Mansur Yavaş hakkındaki suçlamalar, "ezan düşmanlığı" provokasyonunun ardından süren tartışmalar, ekonomideki çöküş ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

13 Mart Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)