Yaklaşık 50 ülke hava sahasını Boeing 737 Max 8 yolcu uçağına kapattı

Etiyopya’daki uçak kazasının ardından yaklaşık 50 ülke Boeing 737-8 Max tipi uçakların uçuşunu durdurdu. 35'den fazla hava yolu şirketi de söz konusu uçuşları askıya aldı.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçakların, tüm uçuşlarının Avrupa’da askıya alındığını duyurdu.

Açıklamasında, EASA’nın yolcuların güvenliklerini sağlamak için gerekli her adımı attığının altı çizilerek, bu yasağa ek olarak Avrupa dışındaki havayolu şirketleri tarafından kıta içi ve dışına yönelik söz konusu model uçaklarla yapılan tüm operasyonların askıya alınmasına dair “Güvenlik Direktifi” yayımlandığı ifade edildi.

TÜRKİYE HAVA SAHASINDA DA DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu" açıklaması yaparak Türkiye hava sahasını bu model uçaklara kapattı.

THY de, filosundaki 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının operasyonlarını 13 Mart itibarıyla durdurma kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

Uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak İngiltere'den döndü.

YAKLAŞIK 50 ÜLKEDE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Boeing 737-8 Max uçakların 6 ayda ikinci kazaya karışması ve toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkeler ve hava yolu şirketlerinin sayısı hızla artıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 ülke, Boeing 737 Max tipi uçaklara uçuş yasağı getirdi. 35'den fazla hava yolu şirketi de söz konusu uçakların uçuşunu askıya aldığını duyurdu.

Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 Max tipi uçakların kullanımını durduran ilk ülke olan Çin’e Türkiye ve AB ülkeleri de katıldı.

AB'ye bağlı ve 32 ülkenin üye olduğu Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" yayımlayarak, Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max uçakların, tüm uçuşlarının Avrupa'da dünden itibaren askıya alındığını duyurdu.

Bu arada, 737-9 Max serisi uçakların, herhangi bir kazaya karışmamasına karşın yolcu emniyeti için uçuşlarının yasaklanması dikkati çekiyor.

EASA’nın açıklamasından önce İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa, Belçika, Malezya, Singapur, Endonezya, Brazilya, Hindistan, Meksika, Güney Kore, Etiyopya, Güney Afrika, Vietnam, Cayman Adaları, Kazakistan, Arjantin, Etiyopya’daki uçak kazasından sonra Boeing 737-8 Max durdurma kararı almıştı.

ABD VE KANADA UÇUŞLARI DURDURMADI

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ise (FAA) şu an için Boeing model 737-8 Max'ların uçuşlarının durdurulmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, söz konusu modelin yazılımını ve uçuş kumanda sistemini geliştirmesi için nisan sonuna kadar süre verdi.

ABD ve Kanada'nın halen bu uçakların uçmasına izin veren ülkeler olması dikkati çekiyor.

BOEING: ŞU ANDA OPERATÖRLER İÇİN TEKNİK BİR REHBER GÜNCELLEMESİ YOK

ABD havacılık şirketi Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin bazı ülkelerin aldığı hava sahalarını Boeing 737-8 MAX modeline kapatma kararını anlayışla karşıladığı ancak ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kurallarına göre ek bir işlem yapması gerekmediğinden, şirketin müşterileri ve operatörlerine güncellenmiş teknik rehberlik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu. Boeing'in açıklamasında, “Düzenleyici kurumların ve müşterilerin iç pazarlarını korumak için bazı kararlar almak zorunda olduklarını anlayışla karşılıyoruz. Kendi filolarını güvenli bir şekilde taşımak veya hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına tüm düzenleyici kurumlar ve müşterilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre şu anda başka bir işlem yapma zorunluluğu olmaması sebebiyle güncellenmiş bir teknik rehberlik hizmeti verilmeyecek" denildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 10 Mart’ta Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, kalkışından 6 dakika sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. 29 Ekim 2018’de ise Lion Air’e ait bir Boeing 737 Max 8, kalkıştan kısa süre irtifa kaybederek Endonezya açıklarında düşmüş ve 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye; Birleşik Krallık, Singapur, Çin ve Avustralya ardından bu modeli hava sahasından yasaklayan son ülke oldu. (HABER MERKEZİ)