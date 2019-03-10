Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya Havayollarının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden yolcu uçağı düştü. ET 302 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737 MAX-8 tipi uçaktaki 149'u yolcu ve 8'i mürettebat 157 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Uçakta 33 ayrı milliyetten yolcu bulunuyordu.

Uçağın Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından 6 dakika sonra yerel saatle 08:44'te düştüğü bildirildi. Uçağın neden düştüğü bilinmiyor. Flightradar24, uçağın kalkıştan sonra dengesiz dikey hıza sahip olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Endonezya Havayolları, kaza sonrası şirket CEO'su Tewolde Gebremariam'ı olay yerinde gösteren bir fotoğraf yayınladı ve "Hayatta kalan kimse olmadığını üzüntüyle duyuruyoruz" dedi.

AYNI TİP UÇAK ENDONEZYA'DA DÜŞTÜ, 189 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz yıl Endonezya'da Cava Denizi'ne düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği uçak da Boeing 737 MAX-8 tipiydi. Uçağın, Endonezya Havayolları filosuna 2016'da eklendiği belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada kazanın "yakından takip edildiği" belirtildi.

Ethiopian Airlines flight ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa



The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 - delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16 — Alex Macheras (@AlexInAir) 10 Mart 2019

GÖRGÜ TANIĞI: PATLAMA VE YANGIN ÇOK BÜYÜKTÜ

Etiyopya Havayolları, uçağın Bishoftu yakınlarında düştüğünü açıkladı. Havayollarının sözcüsü kurbanlar arasında 32 Kenya, 17 Etiyopya, 8 Çin vatandaşının bulunduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan olayın görgü tanıklarından Bekele Gutema, "Patlama ve yangın o kadar büyüktü ki yanına yaklaşamadık. Her şey yandı. İtfaiye saat 11 sıralarında olay yerine geldi. Şu an 4 helikopter var. Kimse kurtulamaz" dedi.

Etiyopya(yeşil) ve Kenya(sarı) Harita: Aquintero82/Wikimedia Commons

LİDERLERDEN AÇIKLAMALAR

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini gönderdi.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 Mart 2019

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatt da kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

ETİYOPYA HAVAYOLLARI TARİHİNDEKİ KAZALAR

1945'te ülkenin lideri Haile Selassie tarafından kurulan devlet şirketi, Afrika'da pek çok noktaya uçan popüler bir havayolları firması.

BBC'nin haberine göre Güney Afrika ve Kenya Havayolları ile birlikte Sahraaltı Afrika'nın başta gelen havayolları arasında bulunan Etiyopya Havayollarının tarihinde birkaç önemli kaza bulunuyor:

1988: Kalkışta bir güvercin sürüsüne çarpan uçak, havalimanına geri dönerken düştü ve 31 kişi hayatını kaybetti.

1996: Avustralya'ya iltica etmek isteyen 3 Etiyopyalı tarafından kaçırılan uçağın yakıtı bitince, motorları durdu. Pilotların denize indirmeye çalıştığı uçak, mercan resifine çarpınca 175 yolcudan 123'ü öldü.

2010: Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçak, kısa süre sonra Akdeniz'e düştü, 90 kişi hayatını kaybetti.

2018'DE 556 KİŞİ UÇAK KAZALARINDA ÖLDÜ

Havacılık Güvenlik Ağı'nın verilerine göre 2018'de meydana gelen 15 ölümcül uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)

2018'de uçak kazalarında 556 kişi hayatını kaybetti