Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya Havayollarının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden yolcu uçağı düştü. ET 302 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737 MAX-8 tipi uçaktaki 149'u yolcu ve 8'i mürettebat 157 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Uçakta 33 ayrı milliyetten yolcu bulunuyordu.

Uçağın Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından 6 dakika sonra yerel saatle 08:44'te düştüğü bildirildi. Uçağın neden düştüğü bilinmiyor. Flightradar24, uçağın kalkıştan sonra dengesiz dikey hıza sahip olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Endonezya Havayolları, kaza sonrası şirket CEO'su Tewolde Gebremariam'ı olay yerinde gösteren bir fotoğraf yayınladı ve "Hayatta kalan kimse olmadığını üzüntüyle duyuruyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Endonezya'da Cava Denizi'ne düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği uçak da Boeing 737 MAX-8 tipiydi. Uçağın, Endonezya Havayolları filosuna 2016'da eklendiği belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada kazanın "yakından takip edildiği" belirtildi.

Ethiopian Airlines flight ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 - delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16

Etiyopya Havayolları, uçağın Bishoftu yakınlarında düştüğünü açıkladı. Havayollarının sözcüsü kurbanlar arasında 32 Kenya, 17 Etiyopya, 8 Çin vatandaşının bulunduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan olayın görgü tanıklarından Bekele Gutema, "Patlama ve yangın o kadar büyüktü ki yanına yaklaşamadık. Her şey yandı. İtfaiye saat 11 sıralarında olay yerine geldi. Şu an 4 helikopter var. Kimse kurtulamaz" dedi.

Etiyopya(yeşil) ve Kenya(sarı) Harita: Aquintero82/Wikimedia Commons

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini gönderdi.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.